300 altos cargos de Junts perderán sus puestos en la Generalitat

Junts perderá mucho saliendo del gobierno. Sus dirigentes dejarán de tener tanta visibilidad y presencia mediática. ERC se llevará todo el protagonismo. Si el futuro aspirante postconvergente (aún sin perfilar) a la presidencia de la Generalitat forma parte del Govern actual, deberá buscar otra plataforma que lance su candidatura: desde el gobierno no podría hacerlo. Sus alcaldes, además, no podrán salir por televisión, inaugurando infraestructuras junto a los consejeros de la formación a meses de las elecciones municipales y el partido no podrá seguir enarbolando la bandera de su preocupación por la gestión del día a día.

Pero sobre todo, quienes perderán son los cerca de 300 altos cargos de la administración catalana que se van a quedar sin un trabajo muy bien remunerado. Son los directores generales, secretarios generales, asesores y directivos de empresas públicas, que dependen de las consejerías que actualmente dirige Junts. Son miembros del partido y han presionado los días previos a la consulta para que el Ejecutivo no se rompa.

ERC y Junts, en su pacto de legislatura, acordaron un reparto de la administración catalana casi a partes iguales. En las siete consejerías controladas por los postconvergentes, hay 180 altos cargos nombrados por el partido que pueden quedarse en el paro si hay ruptura. Suman sueldos anuales de 15 millones. Además, hay otro centenar de altos ejecutivos de las empresas públicas que dependen de estas consejerías y que añaden otros ocho millones anuales en salarios. Hay departamentos de mucho peso presupuestario como el de Salud, del que derivan fundaciones, consorcios e institutos de investigación.