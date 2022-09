Alta tensión en el Senado: Los dardos entre Sánchez y Feijóo

LA GUERRA Y EL GAS «Nos estamos preparando para lo peor, que es un corte del gas procedente de Rusia»

LA GUERRA Y EL GAS «Tenemos el suministro asegurado pero nuestros hermanos europeos no lo tienen. Y en ese caso tendremos que auxiliarles»

LA GUERRA Y EL GAS «Putin declara la guerra y el Gobierno de España declara la guerra a nuestro proporcionador de gas en Argelia. Algún día sabremos por qué»

LA GUERRA Y EL GAS «Aproveche todas las fuentes disponibles. España es el único país que no ha explorado las oportunidades nucleares. Alemania apuesta por las térmicas y Francia y Reino Unido por las nucleares. Le solicito un nuevo modelo para nuestro país».

INFLACIÓN «Los datos invitan a un optimismo moderado. La inflación va a ir cayendo y en 2023 será de un 3%. Pero no hay que perder de vista que estamos en un escenario muy volátil»

INFLACIÓN «Inflación de dos dígitos tres meses seguidos. Respuesta: Feijóo es Trump. La luz más cara, respuesta: Feijóo es un ignorante. Mientras los ministros insultan están descuidando sus funciones y eso los españoles no lo merecen»

MEDIDAS ANTI-CRISIS «Haremos todo lo que esté en nuestra mano pera evitar la deriva neoliberal que se produjo en la anterior crisis económica. Se va a producir un reparto justo y solidario de las consecuencias de las crisis. Es un orgullo que haya grandes empresas en el sector eléctrico pero deben arrimar el hombro y contribuir a la mejora del país»

MEDIDAS ANTI-CRISIS «Feijóo nos tiene que decir qué servicios públicos quiere recortar, como hizo cuando estaba en Galicia. Cuando gobierna el PP, suben los impuestos a la clase media trabajadora y conceden amnistías fiscales a las grandes empresas. Usted pide cheques para los jóvenes pero lo que hizo usted fue quitar las ayudas escolares»

MEDIDAS ANTI-CRISIS «Pido en abril bajar el IVA de la luz, me dicen que es imposible, los ministros me insultan y ahora se baja. Señor Sánchez, las medidas que le propongo pueden ser acertadas o no, pero no pueden ser las dos cosas»

MEDIDAS ANTI-CRISIS «Le pido que la rebaja del IVA del gas y la electricidad se prolonguen más allá del invierno. Podemos estar de acuerdo en impulsar el ahorro, sin imposiciones. Le pido que no sancione y que premie a los que ahorran»

ACUERDOS «Hemos sufrido una crisis sanitaria y ahora una guerra. En ninguna de estas situaciones hemos contado con el apoyo del PP. No pactamos porque ustedes no quieren pactar con el Gobierno socialista. Y porque sus proyectos chocan con el interés general y solo benefician a unos pocos. Solo tiene la mano tendida para empujar a este Gobierno al precipicio»

ACUERDOS «No ha valorado ninguno de los pactos que le he ofrecido. Es el hombre del no es no»

TERRORISMO Y BILDU «Mientras el virus nos arrebataba miles de vidas la derecha culpaba al Gobierno de España. Lo mismo sucedió en el proceso de vacunación. No voy a mencionar el uso continuado del terrorismo y sus víctimas, que es un ariete constante de la oposición«

TERRORISMO Y BILDU «¿Se puede estar tranquilo con Bildu en el Gobierno? Nadie en España cree que es mejor estar con Bildu que con el PP»

REPROCHES PERSONALES «Feijóo ha cometido muchos errores que denotan desconocimiento de la economía o mala fe. Vamos a quedarnos con la primera, porque tiene remedio. Empiece a estudiar, rodéese de buenos asesores y luego haga propuestas. Quiere derribar a este Gobierno, pero va a fracasar como fracasó el señor Casado»

REPROCHES PERSONALES «El PP vota contra el sentido común e insultan. Usted, señor Feijóo, insulta y critica al Gobierno por insultar en la misma frase»

REPROCHES PERSONALES «Es curioso que usted me llame insolvente. Me he leído el currículum de sus ministros, me ha llevado algunos segundos. Vengo de un Gobierno y de ganar varias elecciones. Usted fue concejal de la oposición»

REPROCHES PERSONALES «Venía a un debate sereno y Sánchez ha elegido la estrategia de la crispación. Pero yo no le he insultado. No le he llamado dictador. Un dictador manda en un país y usted no manda ni en su Gobierno. Simplemente he dicho que usted es un mal presidente. Eso no es un insulto, es una crónica»