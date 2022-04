ERC se aleja de Sánchez y tensa la cuerda presionada por Junts y CUP

La relación de ERC con el Gobierno está muy tocada, herida de muerte, pero aún están a tiempo de evitar el divorcio total. En Esquerra y en el Govern redoblan la presión a raíz del estallido del caso de espionaje a los independentistas e inciden en que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha hecho gestos y se ha movido, aunque de manera insuficiente para los secesionistas. La investigación anunciada por el Defensor del Pueblo y la constitución de la comisión de secretos oficiales, con todos los grupos representados, es 'pecata minutai para la parte catalana, que exige una comisión de investigación y que Sánchez cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una reclamación inviable a corto plazo con las elecciones andaluzas y la cumbre de la OTAN a la vuelta de la esquina.

«El Gobierno se pensaba que, con la reunión de Bolaños y Vilagrà en el Palau de la Generalitat (hace una semana), sería capaz de reconducir la situación, pero ya ha visto que no», afirman en el Govern catalán, que entienden que la Moncloa ha captado el mensaje de que tiene que moverse a fondo.

Con su 'no' al decreto anticrisis, Esquerra quiso visualizar que esta vez va en serio. Y que si amenaza con tumbar todos los decretos y leyes que impulse el Ejecutivo de Sánchez, no va de farol. «El Gobierno puede salvar una votación, pero si no cambia no va a poder alargar la legislatura», advirtió ayer la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, en un acto del partido.

Sin estrategia común

Como consecuencia política, en la orilla soberanista, el 'catalangate' ha unido a los independentistas y ha aumentado las distancias entre el Gobierno central y el catalán. Cuando más dividido estaba el independentismo, sin estrategia común y cada uno votando por su cuenta en Madrid, las tres fuerzas secesionistas han encontrado en el caso de espionaje una argamasa para volver a cohesionarse. En la votación en el Congreso no hubo fisuras -«solo nos falló Bildu», apunta una fuente independentista- y los abogados de las tres formaciones van a la una en la ofensiva judicial.

Con todo, ERC insiste en defender la bandera del diálogo y no deja de tender la mano a los socialistas para tratar de resolver el conflicto catalán. Su estrategia se basa en la negociación y el diálogo y en intentar evitar la llegada de la derecha al poder.

En el Govern y en ERC no quieren precipitarse. Dan una última oportunidad a Pedro Sánchez para que en el encuentro o en la llamada que tiene pendiente con Pere Aragonès ofrezca explicaciones convincentes. Tras la conversación, los republicanos tomarán una decisión. Ya no descartan la ruptura total, aun admitiendo que va contra su línea estratégica y que es darle la razón a Carles Puigdemont cuando proclama que con el Gobierno no hay nada de qué hablar. Ante la ruptura, «ellos (los socialistas) tienen más que perder que nosotros», afirman en el Govern.

Dinamitar puentes

Junts y la CUP presionan a Aragonès para que dinamite todos los puentes, si bien recelan de los republicanos. Alguno de esos puentes aún queda en pie. También aprietan al presidente de la Generalitat para que dé por muerta la mesa de diálogo. En el Govern han encontrado la oportunidad adecuada para poder justificar que este foro ha fracasado por culpa de un Gobierno capaz de espiar a políticos, abogados y periodistas. Y que las explicaciones que ofrece son «insultantes».

Hasta la fecha, la amenaza de los republicanos a Sánchez era que sin mesa no había legislatura. Ahora, la dan por amortizada y la consigna ha mutado a un 'sin la cabeza de Robles no hay legislatura'. La razón que aducen los independentistas es que las bases presionan fuerte y que ante un caso como el del espionaje no entenderían un cierre en falso.