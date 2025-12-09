Alegría reconoce ahora que su comida con Salazar fue «un error»

Pilar Alegría entona ahora el 'mea culpa' por el almuerzo con Paco Salazar que hace apenas unas semanas, el 4 de noviembre, defendió como un ... encuentro «en el ámbito privado» con una pesona a la que conoce «desde hace tiempo». La Portavoz del Ejecutivo reconoció hoy que esa cita, que ha dado pábulo a las sospechas de que el PSOE ralentizó de manera premeditada el proceso abierto por su órgano antiacoso contra el exalto cargo de la Moncloa, cesado el pasado julio, fue «un error» y que «no tendría que haberse producido».

Alegría esgrimió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «después de conocer las denuncias» registradas en el canal creado en su partido para combatir el trato denigrante a las mujeres en el ámbito laboral, y publicadas la semana pasada por eldiario.es, tiene un profundo sentimiento de «dolor y traición». Lo cierto es que su comida con Salazar tuvo lugar cuatro meses después de que el mismo medio diera a conocer los testimonios de otras dos mujeres que se habían sentido vejadas por el exdirigente socialista, lo que provocó que este no fuera nombrado, como estaba previsto, secretario de Organización adjunto del PSOE y fuera destiruido de todos sus cargos.

Este caso está provocando un enorme daño a la credibilidad del Ejecutivo en un asunto en el que los socialistas mantenían un discurso muy marcado y con un sector de la población, las mujeres, al que a grandes rasgos deben el resultado electoral de 2023. Y ahora se intenta corregir el tiro y mostrar contundencia con gestos que incluso sobrepasan lo esperable y que para muchas dirigentes , en pie por la falta de diligencia mostrada en estos cinco mese por la dirección federal, siguen sin explicar lo ocurrido. Por ejemplo, el cese, anunciado el domingo pero oficializado hoy, de Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en la Moncloa, al que una de las víctimas señaló en su escrito.

Hernández, que también ha cesado como secretario de Datos, Análisis y Prospectiva del PSOE de Andalucía, trató de minimizar, según la denunciante, el comportamiento de su jefe y trasladó a las subordinadas que lo padecieron que no era para tanto y debían estar «agradecidas» de trabajar donde lo hacían, a sus órdenes, en Presidencia del Gobierno. Según fuentes de la Moncloa, él niega los hechos pero aún así asumió que, después de trascender ese testimonio, siu permanencia como director del departamento de Coordinación Política del gabinete de la Presidencia del Gobierno no era «sostenible».

«Todas las relaciones puede estar llenas de profundas decepciones», adujo a modo de disculpa por su propio comportamiento Alegría. Y añadió: «Aquí lo importante es respaldar a las víctimas y apoyarlas para llegar hasta el final». Según aseguró, fue Salazar quien la llamó a ella para verse.« Y lógicamente, yo acudí», apuntó. De lo que se habló en esa reunión, en todo caso, no ha trascendido nada. Algunas fuentes sostienen que desde el partido y el Gobierno se ha mantenido el contacto todos estos meses con Salazar, que montó su propia asesoría política privada, y que se le ya ayudado labralmente. Fuentes cercanas a la ministra y candidata del PSOE en Aragón sostienen que ni en su caso el exigente le pidió trabajo ni ella se lo dio.