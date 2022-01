Albares: «Tenemos que estar preparados para que algo ocurra en cualquier momento»

«Tenemos que estar preparados para que algo ocurra en cualquier momento». El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha definido la crisis entre Rusia y Ucrania de «grave» en su comparecencia este martes, a petición propia, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El máximo representante de la diplomacia española, que el lunes mantuvo una reunión con sus homólogos de la Unión Europea, ha descrito el despliegue de tropas, tanques y baterias de misiles por parte del Ejército ruso en la frontera ucraniana (también en Bielorrusia) como «una cuestión grave, que afecta a la seguridad de Europa, pero también a la legalidad internacional. Ayer en Bruselas logramos la unidad entre los socios europeos y los aliados trasanlanticos y mi objetivo es conseguir lo mismo con los grupos parlamentarios españoles».

Tras varios días de divergencias entre los socios de coalición por la postura frente a un eventual conflicto bélico, Albares ha asegurado que la posición del Gobierno pasa «por el diálogo, por la resolución pacífica de los conflictos y sobre todo por el respeto al derecho internacional». También ha lanzado un aviso a Unidas Podemos: «Es importante que seamos muy cautos estos días, no hay que dar por hecho un conflicto que no tiene que ser producirse, y si este se produce no será por culpa de los estados europeos».

Después de una semana manteniendo contactos con representantes de todos los grupos parlamenterios, la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores también tenía por objetivo describir la postura europea y de la OTAN en esta cuestión, de la que, ha afirmado, «existe unidad». Esto pasa por calificar la postura de rusia como «un despliegue militar inusual por decirlo suave y diplomáticamente», del que Albares no ha ahorrado calificativos posteriormente: «Es inaceptable, viola la legalidad internacional y es una amenaza para la paz». «Un despliegue que no se justifica por motivos defensivos», ha zanjado.

Para la Unión Europea y la OTAN, las condiciones explicitadas por Rusia, ha detallado el ministro de Asuntos Exteriores, son «inaceptables». Estas pasan por no permitir la entrada de Ucrania en la organización y la retirada de todos los efectivos militares de los países que ingresaron a partir de 1997, como por ejemplo Polonia.

Sanciones

Albares no ha detallado el régimen de sanciones que la UE prepara en caso de escalada bélica por, ha insistido, «confidencialidad», aunque las ha descrito como «masivas, creíbles y contundentes». «Toda intervención militar tendría consecuencias masivas, empezando por fuertes sanciones económicas. Cualquier acto de agresión sería una violación del derecho internaiconal», ha zanjado

Albares ha cifrado en 534 los ciudadanos españoles que actualmente residen en Ucrania. La mayor parte, 440, reside en la capital, Kiev; otros 54 se encuentran en regiones fronterizas y 11 de ellos en zonas no controladas por el Gobierno ucraniano. Pese a la escalada de tensión, ha asegurado que, por el momento, «no se prevé a nivel nacional ni a nivel europeo ninguna operación de evacuación».

Desde el PP han criticado que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que haya dado cuenta en el Congreso de la situación y no informar al líder de la oposición, Pablo Casado. La portavoz de los populares en la Comisión, María Valentina Martínez, también ha afeado a Albares que «solo represente a una facción del Gobierno» para sacar a relucir las disensiones que se viven en el seno de la coalición.

El portavoz de Vox, Iván Esponisa de los Monterios, ha sido más duro con Albares, que lamentado no haber comparecido antes en el Congreso para informar a los grupos. «Sánchez es esclavo de sus socios más radicales, por eso el Gobierno carece de credibilidad y Joe Biden nos excluye de sus contactos», ha dicho, antes de acusar a Podemos de ser «el troyano de Rusia».

Marta Rosique, de ERC, ha asegurado que su partido se siente «cómodo» con la apuesta del Gobierno porque prime en diálogo en esta crisis. «Si apuestan por eso tendrá una mayoría en el Congreso», ha espetado al ministro.