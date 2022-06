Aitana Mas será vicepresidenta del Consell y Baldoví el candidato en 2023

«Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos». Así lo dejó escrito Viktor Frankl, el psiquiatra fundador del análisis existencial. Durante la Segunda Guerra Mundial pasó por cuatro campos de concentración, entre ellos Auschwitz, y en ese tiempo perdió a sus padres, su mujer, hermano y numerosos amigos. El neurólogo y filósofo austríaco sabía lo que es pasarlo mal y tener que adaptarse. Ese «reto de cambiar» lo ha tenido que afrontar ahora Compromís, porque la situación judicial de su líder, Mónica Oltra, lejos de cambiar, empeoraba semana tras semana. Dimitida Oltra, el último servicio que le ha hecho a la coalición, los econacionalistas tienen que culminar el cambio. Aitana Mas en la Generalitat y Joan Baldoví de cara a las elecciones de 2023 son los máximos favoritos para abanderar esa renovación forzosa tras la imputación de Oltra, la que ha sido la piedra miliar de Compromís desde su fundación hace poco más de una década.

La dimisión de Mónica Oltra de todos sus cargos (en el Consell y en el Les Corts) deja un importante hueco en Compromís. Y en el Consell. Durante la Ejecutiva de la coalición posterior al adiós de la vicepresidenta, el nombre de Aitana Mas circuló de manera insistente. Es ella la persona que el entorno de la exconsellera y su partido, Iniciativa, ha elegido para ocupar el espacio institucional y político que deja Oltra. Fuentes conocedoras de la reunión señalan que la incorporación de Aitana Mas se da prácticamente por segura a pesar de la resistencia que inicialmente manifestó un sector de Més, el antiguo Bloc, que reclamó ampliar la reflexión sobre este asunto, una de las razones por la cual el recambio no se anunció este martes.

La incorporación de Mas al Consell supondría ocupar las tres vacantes dejadas por Oltra: Conselleria de Igualdad, Vicepresidencia y Portavocía. Un sector de los nacionalistas contemplan la idea de que si Oltra ocupaba tanto espacio institucional no era por la cuota de Iniciativa (uno de los tres partidos de Compromís, junto a Els Verds y los mayoritarios de Més), sino por ser ella el motor electoral de la coalición. Sin embargo, en las conversaciones vinculadas a su marcha se ha respetado inicialmente que debe respetarse la asignación a su partido de esa triada de cargos en el Consell. Existe la posibilidad de que Mireia Mollà, consellera de Medio Ambiente y Agricultura, y también miembro de Iniciativa, sea también sujeto de la reasignación de cargos, si bien fuentes de la Ejecutiva señalan que es una opción menos probable. Iniciativa, como cúpula dirigente, en la que está la propia Mas, apuesta por la renovación. La relación de Mollà y Oltra no pasa por su mejor momento.

Aitana Mas Mas. Crevillent, 31 años. Alicantina, conocedora de la gestión del Consell por haber sido directora general de Transparencia entre 2015 y 2019, la diputada del tripartito mejor valorada por la oposición en Les Corts, es portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís durante los últimos tres años. Iniciativa la señaló como «sucesora natural» de Fran Ferri, síndic de Compromís en Les Corts cuando dimitió el pasado mes de diciembre. Finalmente se respetó que fuera Papi Robles quien sustituyese a Ferri en función del reparto interno de cargos que en su momento estableció la coalición.

Alicantina y dialogante

Que Mas sea alicantina es, también, un punto a favor para su incorporación en el Consell teniendo en cuenta que el tirón electoral de Compromís en la provincia del sur es muy inferior al registrado en Valencia. Su talante dialogante permite, igualmente, rebajar el elevado listón de crispación entre socios del tripartito que ha supuesto la reclamación del socialista y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que la imputación de Oltra propiciase que la coalición tomase «una decisión más pronto que tarde».

Otra cosa es cómo encaja la llegada de Mas en términos de gestión del Consell si se compara con el mensaje que la coalición lanzó cuando el pasado 11 de mayo Vicent Marzà abandonó la conselleria de Educación y le sustituyó Raquel Tamarit. Entonces, los econacionalistas alegaron que el recambio interno (Tamarit había sido hasta entonces secretaria autonómica de Cultura y Deportes) atendía a la necesidad de no situar a personas ajenas a la gestión de una conselleria con ese peso a sólo un año de elecciones. Sin embargo, la experiencia de Mas en la conselleria de Oltra es nula.

Desde la coalición consideran que la alicantina puede apoyarse en el equipo de la ya exvicepresidenta, que ha dejado una hoja de ruta muy clara respecto a la gestión de Igualdad y Políticas Inclusivas. No obstante, la irrupción de Mas no supone que, además de sustituir a Oltra en el Consell también la vaya a relevar como cabeza de cartel electoral. En este ámbito, el de la futura candidatura a la Generalitat en 2023, el que más papeletas tiene es Joan Baldoví, diputado nacional de Compromís en el Congreso.

Plan B, de Baldoví

Joan Baldoví, nacido en Sueca hace 63 años, es el tercer político de Compromís más conocido por parte de los valencianos, después de Oltra y Ribó. Con mucha diferencia respecto al resto. En Més está muy implantada la idea de que Baldoví era el Plan B si, como finalmente ha sucedido, la situación de Oltra se torcía definitivamente, acababa imputada y la coalición no lograba aguantar la presión.

En este sentido, la visilibidad obtenida por Baldoví gracias a su estancia en Madrid, once años de diputado, le ha otorgado un valor electoral. No obstante, en 2019, la papeleta encabezada por Baldoví para el Congreso y la que lideraba Oltra para la Generalitat estaban prácticamente juntas en los colegios electorales, cuando coincidieron las dos elecciones. La candidata al Consell dobló los apoyos que recibió el aspirante a continuar como diputado. El calibre electoral de la ya exvicepresidenta era mucho mayor. Pero también es cierto que desde entonces Baldoví ha continuado ganando visibilidad, ha estrechado lazos con Errejón y su presencia en los medios de comunicación ha sido constante. En el Congreso ha ido sumando día a día.

La presentación del Acord del Turia, una alianza de partidos de izquierda escenificada en Valencia junto a Íñigo Errejón, la abanderó el propio Baldoví, que también ha celebrado encuentros con Yolanda Díaz durante las últimas semanas. El diputado, no obstante, tiene a su familia (es abuelo) en Sueca y ya estaba barruntando la idea de no continuar en Madrid. Es probable que en 2023 sea el año de su retorno como candidato a la Generalitat. Sin embargo, en política, actualmente, once meses (el tiempo que faltan para las próximas elecciones autonómicas) es todo un mundo y ya advirtió el político norteamericano Woodrow Wilson: «Si usted desea hacer enemigos, intente cambiar algo».