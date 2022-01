El PP acusa a Sánchez de «doblegarse» ante Podemos por no cesar a Garzón

El PP no está dispuesto a desaprovechar el inesperado regalo que les ha hecho Alberto Garzón para apretar a Pedro Sánchez al que acusa de ser «un presidente débil» y de «doblegarse ante Yolanda Díaz» al no cesarle como ministro por sus declaraciones sobre las macrogranjas. «Nos produce vergüenza que Sánchez diga que lamenta la polémica generada por Alberto Garzón y nos preguntamos por qué no lo cesa, no valen los lamentos ni ponerse de perfil, tiene que actuar en defensa de los intereses de España», ha aseverado el secretario general, Teodoro García Egea.

En una rueda de prensa tras el comité de dirección del partido, en el que ha participado Pablo Casado después de recuperarse de su positivo en Covid, el número dos de los populares ha advertido a Sánchez de que tiene que elegir entre si «está con los ganaderos» o si está con Garzón. «No se puede estar con los dos a la vez», ha apuntado.

La ganadería es esencial en Castilla y León, y con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, los populares redoblan la presión contra «un ministro sin competencias» e «incompetente» y exigen su cese «fulminante». «Debería estar fuera del Gobierno por el bien de España y de la imagen exterior de un sector», ha insistido García Egea «que no merece los insultos» del ministro de Unidas Podemos.

El principal partido de la oposición presentó ayer en el Congreso la reprobación de Garzón para que, más allá de las declaraciones en medios, los diputados y ministros socialistas críticos «se retraten» y censuren políticamente al ministro de Consumo. Algo que el PP quiere que suceda en paralelo en el resto de parlamentos regionales y ayuntamientos donde han presentado mociones para exigir el cese inmediato del titular de Consumo. Sólo así, dijo, se podrá saber si los que han criticado a Garzón es «por postureo o de verdad lo piensan».

Las Cortes de Castilla-La Mancha serán la primera prueba y el grupo socialista encabezado por Emiliano García-Page deberá mojarse en la reprobación del ministro, que se debatirá mañana, después de haber sido muy crítico en los últimos días con Garzón.