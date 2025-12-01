Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Vox, Santiago Abascal. EP

Abascal presiona a Sánchez con la moción de censura para garantizar «unas elecciones limpias»

El líder de Vox «sospecha» que unos futuros comicios no serán verdaderamente democráticos «si Sánchez se atrinchera en el poder»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:40

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exhortado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que presente de una vez una moción ... de censura, pero no ya solo para echar a Pedro Sánchez del Gobierno, sino para garantizar «unas elecciones limpias». «Si en un momento dado la moción de censura pudiera salir adelante, significaría que se pueden convocar elecciones inmediatas y que hay más garantías de que las elecciones sean limpias», ha afirmado Abascal, que ve «cada vez con más preocupación y más sospecha» la posibilidad de que unos futuros comicios no sean verdaderamente democráticos «si Sánchez se atrinchera en el poder». «La presentación de una moción de censura es ineludible», ha zanjado desde Guadalupe, en la provincia de Cáceres, en otro acto de la precampaña electoral en Extremadura.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Abascal presiona a Sánchez con la moción de censura para garantizar «unas elecciones limpias»

Abascal presiona a Sánchez con la moción de censura para garantizar «unas elecciones limpias»