Santiago Abascal Efe

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

«No sé si su postura se debe a los ingresos públicos o con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada» afirma el líder de Vox

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:19

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió con dureza este domingo contra la Conferencia Episcopal después de que los obispos criticaran el veto del PP ... y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla.

