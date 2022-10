El padre de una víctima del Alvia agrede a un acusado al salir del juzgado

El exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, ha sido agredido a la salida de la primera sesión del juicio por el accidente del tren del Alvia, que se celebra en Santiago de Compostela. Cortabitarte, uno de los dos acusados en el procedimiento, fue atacado por el padre de uno de los 80 fallecidos en el siniestro, que fue detenido por la Policía Nacional.

El incidente tuvo lugar tras abandonar el edificio judicial por la puerta habilitada para ello cuando ha recibido el golpe. A primera hora de la mañana, el agredido había optado por entrar por otro acceso, una circunstancia que generó malestar entre las víctimas.

Tras recibir el manotazo en la cabeza, Cortabitarte sufrió un leve desvanecimiento y los policías nacionales que lo custodiaban lo han apoyado contra un furgón para comprobar su estado. Posteriormente, el exresponsable de seguridad de la gestora ferroviaria ha subido en un coche para abandonar la Ciudad de la Cultura, donde se celebra el macrojuicio, mientras los agentes retuvieron al hombre que le había propinado el golpe.

El agresor de Andrés Cortabitarte, retenido por un agente. / Efe

Antes de la agresión, Cortabitarte ha advertido a los periodistas que no iba a pronunciarse sobre el juicio con una única pero contundente declaración: «En 10 años no he hablado y no voy a hablar nunca», avanzó. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia señalaron que la indicación era que solo había un acceso a la sala de vistas, la puerta principal por la que ha llegado y salido el maquinista, pero en ningún caso la puerta trasera estaba habilitada para ello.

Dado este incidente, la Policía Nacional tendrá que evaluar si hay que tomar medidas de refuerzo en la sede judicial y valora habilitar otra entrada para las partes personadas y alejarla del público asistente.