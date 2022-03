Organizan un nuevo 'ongi etorri' a un etarra en el municipio vizcaíno de Berango

Banderas, pasillo de honor, música, 'irrintzis', alegatos a favor de la «lucha»... El etarra Ibai Aginaga ha sido recibido este domingo en el frontón municipal del municipio vizcaíno de Berango por varios centenares de personas tras abandonar la cárcel de Basauri, en la que ha cumplido la última parte de una condena de casi 20 años por depósito de armas, asociación ilícita y falsificación de documentos. La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) pidió explícitamente el año pasado que no se cedieran instalaciones públicas para la celebración de estos homenajes. El Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PNV, asegura que la autorización se había otorgado a «una asociación cultural» para «un acto de bertsolaris», aunque existe constancia de que se iba a convocar un recibimiento en el municipio desde el miércoles.

Se trata del primer ongi etorri que se registra este año, y vuelve a evidenciar la división que existe dentro de la izquierda abertzale. Los disidentes, que engloban a varios colectivos que no comparten la estrategia oficial en torno al final de la violencia, han sido los responsables de convocar el acto a través de las redes sociales lanzando un pulso a Sortu. Portavoces de la formación tuvieron que anunciar el pasado jueves que se desmarcaban del homenaje tras fracasar sus intentos para que no se celebrara. Los actos han arrancado a primera hora de la mañana por las calles de la localidad, y se han trasladado posteriormente al frontón municipal, donde se han cubierto los cristales para que no se viera el interior y se ha exigido a los asistentes que no sacaran «ni un puto móvil».

El acto contradice la línea marcada por la izquierda abertzale el pasado otoño. Primero llegó la declaración de Aiete, en la que los secretarios generales de Sortu y EH Bildu, Arkaitz Rodríguez y Arnaldo Otegi, lamentaron «el dolor» de las víctimas de ETA y se comprometieron a «aliviar el daño causado». Después el colectivo de presos (EPPK) emitió un histórico comunicado secundado la tesis de la izquierda abertzale oficial y solicitando que no se organizaran más 'ongi etorris' públicos. El consenso duró apenas unas semanas. El pasado 23 de diciembre se organizó en Pamplona un recibimiento a Ignacio Martín Etxebarria, 'Mortadelo', tras salir de prisión. Había sido condenado en 1992 por asesinar en Madrid a cinco militares y al hijo de un guardia civil. Bildu y Sortu tuvieron que advertir por primera vez que la convocatoria no contaba con su respaldo, igual que ha vuelto a ocurrir hoy en Berango.

En un clima festivo que se ha prolongado durante horas, hasta que Aginaga ha llegado al frontón, los convocantes han planteado el 'ongi etorri' como un acto de «demostración de fuerza» y «combate» frente «al Estado y quienes han claudicado ante el mismo y han abandonado la lucha», en alusión a la izquierda abertzale oficial y al EPPK. También han reivindicado la figura del etarra y «sus firmes convicciones pese a la represión del Estado». Ibai Aginaga fue expulsado hace años del EPPK por no secundar su apuesta por las vías políticas. Hasta la fecha formaba parte de la decena de reclusos de ETA del Movimiento por la Amnistía y contra la Represión (ATA), el núcleo duro de la disidencia cuya cabeza visible es Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'. En torno a ATA se mueven un buen número de colectivos, muchos de ellos juveniles.