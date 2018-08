Oleada de críticas a Pedro Sánchez por su «agencia de colocación»

EPP ha calificado de «escándalo» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya «colocado» a su mujer, Begoña López, en el Instituto de Empresa, una decisión con la que la «agencia de colocación» que, a su juicio, ha inaugurado desde que llegó al Palacio de la Moncloa ha traspasado los «límites de Ferraz».

Begoña Gómez ha fichado por IE University, perteneciente al IE Business School, donde dirigirá a partir de septiembre el recién creado IE Africa Center, un centro que impulsará la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano, según informó el miércoles la institución.

El PP criticó duramente a Sánchez nada más conocerse la decisión. «La agencia de colocación ‘Pedro Sánchez, presidente del Gobierno’ ha traspasado los límites de Ferraz para colocar a su mujer, Begoña Gómez, en el Instituto de Empresa», afirmó la formación en su cuenta oficial de Twitter. Más dura fue la diputada del PP y portavoz de Agenda Digital, Pilar Marcos, que cree que si fuera la mujer de Pablo Casado «estarían hablando de cohecho impropio, pero no hay escándalo: Begoña Gómez es la esposa de Pedro Sánchez», apostilló. En parecidos términos se expresó el secretario de Imagen Corporativa del PP, Sergio Ramos, que afirmó, también en la misma red social, que no es la mujer de Pablo Casado «y, por tanto, no hay escándalo».

También la gallega Ana Belén Vázquez, secretaria de Emigración, calificó este asunto de «escándalo» y dijo que hay «doble vara de medir». Por su parte, la diputada del Grupo Popular por Segovia, Beatriz Escudero, resaltó que «esto no es regeneración democrática, es regeneración de Sánchez, su familia y sus amigos», indicó la popular.

A pesar del aluvión de críticas en las filas del PP, el recién elegido presidente Pablo Casado se ha abstenido de opinar «por respeto a los temas familiares que no tienen conmigo».