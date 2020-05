Muere Julio Anguita, exlíder de Izquierda Unida

Julio Anguita (Fuengirola, 1941) fue estricto maestro, alcalde de Córdoba entre 1979 1986, coordinador general de Izquierda Unida entre 1989 y 2000 , secretario general del Partido Comunista de España por esos mismos años, el Califa Rojo, el entrañable Quijote de los guiñoles y el último gran líder carismático de la izquierda radical española que siempre fue respetado a diestra y siniestra. Aunque a veces sus posiciones fueran controvertidas y generaran conflicto dentro y fuera de su formación. Fue el político enemigo de politiquerías y el del «programa, programa, programa». La sonrisa se dibuja en muchas caras cuando se articula esta palabra por triplicado. En la suya, en los últimos años, también, ya jubilado, en su casa de Córdoba y con pensión de maestro, no del exparlamentario que fue durante más de una década en el Congreso de los Diputados.

Las «dos orillas» y «la pinza»

En una entrevista con motivo de la presentación de su libro «Contra la ceguera. Cuarenta años luchando por la utopía», explicaba esa conflictiva relación con el PSOE: «Yo no niego que desde el nacimiento de IU hay dos visiones opuestas, que son heredadas del PCE, en el que hay dos almas y un cuerpo. El cuerpo es único y las almas son las dos que derivan de las diferentes concepciones sobre el papel de la izquierda que nosotros representamos o que queremos representar en relación con el PSOE. Yo creo en una visión política que es bastante de izquierdas consistente en buscar alianzas permanentemente en torno a un programa, no en torno a siglas. En el PCE y en IU hay otra cultura que cree que la unidad de la izquierda es la unidad parlamentaria entre comunistas y socialistas. Para unos, nosotros somos los aliados naturales del PSOE, y otros no nos negamos a pactar con el PSOE, pero con programas, ante notario, que se vayan cumpliendo los compromisos, que se cuantifiquen, que se trasladen a leyes en el Boletín Oficial del Estado».

Aunque Anguita también aprovechaba de vez en cuando para recordar las tentativas de pactos que hubo en los años noventa con los socialistas, como tras las elecciones de 1993, y que se evitaron. Y siempre negaba la teoría de «la pinza» recordando que dijo que no a la propuesta de moción de censura de Aznar contra González y que los votos de IU prácticamente nunca habían coincidido con los de los populares en el Congreso de los Diputados.

Anguita, además, recordaba que fue alcalde de Córdoba en un gobierno de concentración con el resto de fuerzas políticas tras las elecciones de 1979 para el que el pacto fue «muy fácil». Sería en 1983 cuando ganaría la alcaldía por mayoría absoluta. De ahí, daría el salto al Parlamento andaluz. Y de ahí, en 1989, a Madrid, a la Carrera de San Jerónimo y a la Calle Olimpo.

La relación de cercanía de IU a los socialistas que inauguró Frutos como candidato a la presidencia del Gobierno con su pacto con Almunia tendría continuidad con Gaspar Llamazares -que fue quien sustituyó a Anguita en la coordinación general de IU en el otoño de 2000, fecha que marcó su retirada definitiva de la política profesional-, un apoyo relevante (y también minusvalorada influencia) con que contó José Luis Rodríguez Zapatero en sus dos legislaturas, especialmente en la primera.