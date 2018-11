Muere el juez de Barcelona que investigaba la logística del 1-O

A partir de estas denuncias, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer investigó al también juez Vidal y al expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, y posteriormente a cargos de la Conselleria de Economía como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, buscando principalmente el origen de los fondos para sufragar la consulta y los responsables de la logística.

Dedicación exclusiva

Sustitución

La magistrada de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en Catalunya, Montserrat Comas, ha explicado que ahora el puesto del juez Ramírez Sunyer saldrá a concurso público, tras lo que se designará un nuevo magistrado.

En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, Comas ha señalado que el juez sustituto deberá continuar la labor de Ramírez Sunyer, ya que la instrucción no está cerrada: "No sabemos qué decisiones se tomarán ahora respecto a si se abre o no un juicio oral, respecto de quién y de qué delitos", y ha añadido que será el nuevo juez quien asuma estas decisiones.