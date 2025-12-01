Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Conversaciones con Ángel Víctor Torres, en Canarias7
Elisa Mouliaá, acompañada de su abogado, sale de los juzgados de Madrid en abril pasado tras declarar ante el juez Carretero. EFE

Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

La defensa de la actriz reclama además 30.000 euros al exdiputado «por daños morales» por el episodio ocurrido en octubre de 2021, por el que ha sido procesado el acusado

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:40

Comenta

La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha presentado su escrito provisional de acusación contra Íñigo Errejón, procesado por un delito sexual cometido presuntamente en octubre de 2021 ... . El abogado de la acusación particular de la causa, que se ha instruido en un juzgado de Madrid, ha reclamado tres años de cárcel al exdiputado exportavoz de Sumar por supuesto abuso sexual continuado. Se trata del ilícito vigente antes de la reforma del Código Penal con la introducción de la ley del 'solo sí es sí'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  4. 4 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  5. 5 El Perola se despide con una gran fiesta
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  8. 8 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado