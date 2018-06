Màxim Huerta confirma su dimisión

Tras acudir en dos ocasiones al Palacio de la Moncloa y presentar su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Huerta ha comparecido en una concurrida sala de prensa en el Ministerio a las siete de la tarde: «Hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo la cultura».

Huerta ha dejado su cartera después de que esta mañana se conociera que tuvo que abonar una sanción de 366.000 euros por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su comparecencia, de unos diez minutos y tras la que no ha admitido preguntas, Huerta ha dicho que no importa que no haya cometido ningún fraude fiscal «sino que lo que importa es el bombardeo que lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo».

Ha recordado que recibió la propuesta del presidente del Gobierno con mucha ilusión, pero sobre todo consciente de todo lo que este país tenía por delante para recuperar la cultura. Y, además, «me hizo sentir el peso de la responsabilidad», ha asegurado.