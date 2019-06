Más de 68.000 policías llamados a las urnas para elegir a sus representantes

Hasta las doce de esta noche, las candidaturas tienen tiempo para convencer a los agentes de que les den su voto: El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Alternativa Sindical de Policía (ASP), Justicia Policial (JUPOL), Agrupación Reformista de Policías (ARP), Movimiento Independiente de Policías (MIP) -todos sus candidatos titulares son mujeres- y Confederación Española de Policía (CEP).

Son los siete sindicatos que buscan sus apoyos en la escala básica, el grueso de la plantilla con más de 56.000 funcionarios, y a los que hay que añadir la candidatura del Sindicato Profesional de Policía (SPP) para la elección de los representantes en el Consejo de las escalas superior, ejecutiva y subinspección.

Catorce representantes entrarán en el Consejo: 10 de la escala básica, 2 de la ejecutiva, uno de la superior y otro de la de subinspección. Los consejeros que resulten elegidos serán los futuros interlocutores con la Administración en cuestiones como las condiciones de empleo de los policías o en la búsqueda de solución a conflictos que se planteen.

El nuevo sindicato Jupol, nacido de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, marca estas elecciones enfrentado al resto, sobre todo al SUP, al que pretende arrebatar la hegemonía con una reivindicación clara: el acuerdo de equiparación salarial no es real, pues no se incluyen compensaciones como el pago de horas extras o asistencia a juicios con las que sí cuentan los mossos.

Lejos de las diferencias y de que los sindicatos reconocen que queda mucho por hacer, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, defiende la seriedad y el trabajo de 40 años de su organización en defensa de los derechos socio laborales de los policías frente a quienes se limitan a insultar, a descalificar, a quemar fotos y romper los carteles del SUP en las comisarías.

"Es el sindicalismo del insulto", critica Gracia, que se pregunta qué propuestas tiene Jupol para los policías más allá de palabras "populistas" y anuncios poco realistas como la declaración de conflicto colectivo.

Tampoco su programa, añade a EFE Gracia, más allá de anuncios "populistas" hacia el colectivo.

Coincide con ella José Antonio Calleja, al frente del SPP que aspira a consolidar los dos consejeros de la escala superior y ejecutiva y seguir siendo la fuerza sindical preferida entre los mandos del cuerpo.

Al igual que Gracia, Calleja reivindica las mejoras logradas por los sindicatos, aunque reconoce que es un trabajo de "pico y pala".

"Jupol es una organización que ha surgido con un discurso populista con el que no se tienen por qué estar en desacuerdo", enfatiza el presidente del SPP que no comparte la filosofía de la organización de conseguir de un día para otro mejoras.