Marcos de Quinto anuncia su baja de Ciudadanos

Marcos de Quinto, flamante fichaje de Albert Rivera para Ciudadanos y portavoz económico del partido, abandona el partido y, por tanto, su escaño en el Congreso de los Diputados. Así se lo ha comunicado hoy a la líder de la formación ‘naranja’, Inés Arrimadas. El ya ex diputado de Ciudadanos ha anunciado su decisión en su cuenta personal de Twitter. Y no oculta que abandona el partido al que se había incorporado hace poco más de un año «por diferencias con algunas decisiones (las cuales reconozco legítimas y democráticas). Deseo lo mejor a Ciudadanos pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país». El ex vicepresidente de Coca Cola anuncia su marcha de Ciudadanos en vísperas de que la formación ahora liderada por Arrimadas vaya a prestar de nuevo su apoyo al Gobierno para prorrogar el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.