Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados
La magistradas Susana Polo (primera por la izquierda) y Ana Ferrer (penúltimo por la derecha) en un momento del juicio al fiscal general. EFE

Las magistradas discrepantes defienden que la sentencia no prueba la «intervención directa» de García Ortiz

Polo y Ferrer rebaten el grueso de los indicios que la mayoría de compañeros del tribunal ven suficientes para inhabilitar al exfiscal general por revelación de secretos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

La sentencia que ha condenado al exfiscal general del Estado, cuyas motivaciones jurídicas se han conocido este martes, incluye un voto particular que formulan las ... magistradas Susana Polo y Ana Ferrer en el que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría de la Sala. Ambas sostienen que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución de Álvaro García Ortiz de un delito de revelación de secretos o informaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
  9. 9 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»
  10. 10 Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asestó siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las magistradas discrepantes defienden que la sentencia no prueba la «intervención directa» de García Ortiz

Las magistradas discrepantes defienden que la sentencia no prueba la «intervención directa» de García Ortiz