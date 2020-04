Los niños podrán salir una hora al día, a un kilómetro de casa y con juguetes

Salvador Illa comenzó manifestando que “estamos consiguiendo los objetivos, pero seguimos en una fase dura, por eso se ha prorrogado el estado de alarma 15 días más”. «Hemos ultimado una orden que publicaríamos el sábado y estuviera vigente el domingo para la salida de los niños». El ministro de Sanidad recuerda que las prioridades de distancia interpersonal, de lavado de manos y mantener la higiene es importante también para los niños, a las que se suma la recomendación del uso complementario de mascarillas.

Illa defiende que el uso de mascarillas es complementario a las medidas recomendadas para reducir el número de contagios de la enfermedad, como es el caso de lavarse las manos con frecuencia o mantener la distancia interpersonal. “El Gobierno explicó los términos de la prórroga del estado de alarma escuchando a la sociedad, epidemiólogos, sociólogos, sociedades de pediatría, etcétera”.

Por su parte, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: “A partir del domingo, niños de hasta 14 años podrán salir una vez al día durante una hora de 9 de la mañana a 9 de la noche en un radio de un kilómetro, acompañados por un adulto responsable. El adulto puede salir con hasta tres niños”.

Salvador Illa dijo que «los mayores de 14 años podrán salir a hacer las actividades que están permitidas a los mayores». Asimismo, los pequeños podrán salir con sus juguetes pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reitera que no podrán acudir a parques públicos y otras instalaciones.

“Estamos trabajando para que en mayo haya mucha gente que tenga una cantidad mínima, un dinero que va a incentivar la economía. Me quedo con lo que ha dicho el papa Francisco, que ha destacado la importancia de la renta mínima vital”, explica en relación con las críticas de los obispos. Hay consenso transversal en el país: hay que proteger a la sanidad pública y al personal sanitario. Cuando tienes el virus, no te preguntan en el hospital a qué partido has votado. Este consenso va a ser determinante en los pactos de reconstrucción. Estamos afrontando una crisis sin precedentes en la que tenemos que tener muchas discusiones y tomar decisiones muy de prisa”, manifestó Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias: «En una situación de emergencia como en la que estamos, comunicando todos los días, se han cometido errores y se seguirán cometiendo, porque somos humanos». El ministro de Sanidad detalla, asimismo, que las farmacias que hayan comprado mascarillas por encima del precio fijado a partir de este viernes por el Gobierno no serán recompensadas económicamente.

Pablo Iglesias, sobre el cambio respecto a la salida de los niños, clara que «es evidente que no comunicamos bien. Y cuando uno no se explica bien, tiene que ponerse a trabajar. Eso fue lo que hicimos a partir de la misma tarde. Con toda la humildad, se han cometido errores y se seguirán cometiendo».

En cuanto a las residencias de mayores, Illa detalló que «fueron detectadas como un centro importante, por eso el 5 de marzo acordamos con las comunidades autónomas un protocolo sobre como que hay que abordar la pandemia en estos centros».

Por último, Pablo Iglesias avisó de que "no puede ser" que los profesionales sanitarios estén trabajando en condiciones "precarias" y que no tengan todos los recursos que necesitan para atender a los ciudadanos y, por ende, ofrecer el servicio que durante la crisis por el nuevo coronavirus ha demostrado que es el que "más les protege". Aseguró que existe un "consenso transversal" en España de la importancia de proteger a la sanidad pública y a los profesionales, ya que, tal y como ha asegurado, cuando una persona tiene el virus e ingresa en el hospital no le preguntan por el partido político al que vota.

Del mismo modo se pronunció el ministro de Sanidad quien aseguó que sería "ideal" alcanzar este pacto y que, de hecho, el Gobierno va a hacer "todos los esfuerzos posibles" para alcanzarlo una vez se haya vencido al virus. "Vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a un consenso en una de las políticas de salud pública más exitosas que hemos tenido en la democracia. Habrá tiempo, pero ahora estamos completamente concentrados en la lucha contra el coronavirus con una actitud constante de autoexigencia y humildad", ha zanjado Illa.