Las 19 exigencias de Vox que el PP ha rechazado

Enumeramos la lista de las propuestas de Vox al PP

1. Renunciar a las competencias

Sobre Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles.

2. Rechazo a los ataques a Vox

Declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox: con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido.

3. Reducción del gasto político

Como la supresión de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, así como a las ONGs ideológicas.

4. Rebaja fiscal

Simplificación de los escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF e introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos, entre otras.

5. Medidas contra la inmigración ilegal

Suprimir las ayudas y colaborar con la Policía en la detención para poder expulsarlos.

6. Radiotelevisión andaluza y libertad de prensa

Supresión de organismos públicos de control de medios de comunicación, como el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como la liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión.

7. Creación de una Consejería de Familia y Natalidad

Pretenden prestar especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que eviten el aborto; impulsar un plan andaluz de adopción, especial apoyo a las familias numerosas, además de ampliar la red de guarderías.

8. Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública

Pretenden reforzar las Unidades del Dolor en toda la red sanitaria, entre otras medidas.

9. Plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones

Asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional; asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua.

10. Libertad de educación

Implantación de un “PIN parental” con el objetivo de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones; garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología; defenderán la coexistencia de la educación, pública, privada y concertada; derogación de la normativa zonal para que haya una libre elección de centro.

11. Control del fundamentalismo islámico

Exigirán a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia, y poniendo especial atención en la protección de la mujer y la supresión de subvenciones a asociaciones islámicas.

12. Derogación de la «Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía»

Impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982, o en su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación.

13. Fiesta nacional y Fiesta de Andalucía

El 12 de octubre se celebrará en las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los centros escolares, con prioridad sobre cualquier otra fecha, poniendo especial relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España y el Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista.

14. Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural

Incluirá el flamenco y otras expresiones folklóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa, etc.

15. Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética

16. Derogación de la Ley de prevención y protección integral contra la violencia de género

Sustitución por una Ley de Violencia Doméstica «que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia ‘de género’ y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista».

17. Derogación de la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía

18. Derogación de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

19. Vox declara que no prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y libertades. (ley 12/2007, ley 13/2007 y ley 8/2017).