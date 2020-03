La pandemia vuelve a batir récords: 514 fallecidos y 40.000 contagios en España

El pico de la pandemia parece alejarse hoy. La expansión del coronavirus no da signos de desaceleración en España. La inercia alcanzada durante las últimas dos semanas sigue, y va a seguir durante días, ofreciendo datos trágicos. Solo en las últimas 24 horas la pandemia se ha cobrado 514 nuevas víctimas mortales y 6.584 nuevos contagiados. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el COVID-19 ya ha acabado con la vida de 2.696 personas y ha infectado a casi 40.000 ciudadanos en todo el territorio nacional, exactamente a 39.673.

Los ocho días de confinamiento de todo un país todavía no están arrojando resultados positivos. No al menos tendencias, ya que, tras unos datos esperanzadores el domingo y el lunes, este martes el aumento has sigo generalizado:los números absolutos siguen aumentando, incluso las cifras diarias son mayores en algunos casos que la jornada anterior, y el ritmo de crecimiento de la pandemia (el porcentaje diario de crecimiento) tampoco se está frenando como se esperaba ayer mismo

Y así las cosas, la extensión de la infección va aumentando. Y no solo porque la pandemia se acerca ya a los 40.000 contagiados, sino porque el crecimiento de infectados en las últimas 24 horas ha sido de un 19% frente al 14% de los últimos días. Crece el número absoluto de infectados, lo que cual era esperable, pero crece también el ritmo, lo que ya no es tan lógico si el país, tal y como vaticinan en Sanidad, se estuvieran acercando al pico infectivo.