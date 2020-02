La Oficina española en el Sáhara no podrá seguir haciendo trámites

La Depositaría de Bienes es una oficina del Estado español en El Aaiún responsable de la gestión de propiedades del Estado español en el Sáhara Occidental, pero que, desde hacía años, realizaba de manera oficiosa trámites como legalizar documentos y permisos de viaje, tareas para las que no estaba legalmente autorizada.

Ahora, el Ministerio ha aclarado que la oficina "no tiene autoridad para ejercer las funciones consulares que sí tiene un cónsul; y no hay cónsul en El Aaiún, nunca lo ha habido", ha subrayado la ministra en rueda de prensa.

González Laya ha respondido este miércoles a una interpelación de la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, sobre dicha oficina y el hecho de que, a partir de ahora, los residentes de la zona que quieran legalizar documentos deberán viajar miles de kilómetros hasta el consulado de España más próximo, con lo que más de 12.000 españoles de origen saharaui "quedan desasistidas", ha señalado Oramas.

"Lo único que hemos hecho -ha dicho la ministra- es clarificar algo que para nosotros está claro, y que pareciera que no estuviera claro para la Depositaría, y es que no tiene autoridad para ejercer las funciones consulares que sí tiene un cónsul. Y no hay un cónsul en El Aaiún. Nunca lo ha habido".

González Laya ha subrayado que con esta decisión "no ha cambiado nada, sigue habiendo una Depositaría de bienes en El Aaiún", y que esta figura "es diferente de una figura consular, que tienen una autoridad para legitimar documentos públicos que no tiene una depositaría de bienes".

Según la ministra, "solamente cambia que esa figura tiene que respetar el marco de competencias de esa figura. Ni más ni menos. De modo que nada cambia para los ciudadanos que en estos momentos están viviendo en El Aaiún".

"Lo único que hemos hecho es poner un poquito de orden asegurándonos de que la figura del depositario de bienes no incurre en actos jurídicos para los que no tienen autorización ni capacitación", ha zanjado.

La Depositaría de Bienes Españoles se estableció en El Aaiún en 1978 con el objetivo de administrar las entorno a 200 propiedades residenciales y comerciales que el Estado español tiene todavía en el Sáhara Occidental y que se encuentran en un limbo jurídico por la particular situación de este territorio de soberanía contestada.