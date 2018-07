La Complutense archiva el expediente de la carrera de Derecho de Pablo Casado

Presiones sin trato de favor

Solamente uno de los comparecientes admitió haber recibido "presiones" para darle un trato de favor: "un único caso" atestigua la existencia de "algunas indicaciones en ese sentido por parte del entonces director del Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, aunque señala que ello no influyó en absoluto en sus calificaciones", según las conclusiones.

Recabado el testimonio del director, "este negó que diera indicación alguna a ningún profesor para que se dispensara trato de favor" a Casado, y aseguró que "él mismo no recibió ninguna influencia, aunque sí muestras de un cierto interés por el estudiante, sin que identificara por parte de quien en particular". Por último, "aseguró no haber sido consciente del elevado número de asignaturas aprobadas", según recoge la universidad en el informe de conclusiones.