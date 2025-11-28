Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Susanna Griso, en CANARIAS7: «Mi estrés diario es que no se me escape nada, necesito leerlo todo»
El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada ayer al Tribunal Supremo. EP

Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión

El exasesor de Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en la pieza sobre los contratos de mascarillas en Canarias y los pagos de Aldama para influir en el gobierno de Ángel Víctor Torres

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Koldo García guarda silencio. Un día después de entrar en prisión preventiva sin fianza por orden del juez del Tribunal Supremo, el que fuera asesor de José Luis Ábalos ... en Transportes entre 2018 y 2021 se ha acogido a su derecho a no declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional que indaga una de las ramificaciones del llamado 'caso Koldo': los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias en plena pandemia a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, vinculada al «nexo corruptor» de las red Víctor de Aldama.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  4. 4 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  5. 5 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  6. 6 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  7. 7 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas
  10. 10 Le ofrecieron 40.000 euros por asesinar a un luchador dueño de un gimnasio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión

Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión