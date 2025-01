El juez del Supremo cuestionó a Aldama elementos claves de la declaración que supuso su excarcelación

Mateo Balín Sábado, 4 de enero 2025, 09:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Pero vamos a ver, señor Aldama, usted me dice que es muy sencillo. Quizás sea. Entonces no tiene más alcance mi inteligencia, pero yo no lo veo tan sencillo». «Lo que es extraño, lo que a mí me sorprende (...) esto es lo que no ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión