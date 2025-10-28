Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 29 de octubre de 2025
El exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, Mariano Moreno, comparece ante la comisión del caso Koldo en el Senado el 23 de octubre. EP

El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo

Puente les citó este miércoles para aclarar los descuadres entre las liquidaciones en metálico de los gastos de representación aportadas por el partido y las conversaciones de los investigados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 23:38

Apenas 24 horas después de que el PSOE entregara al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, nueva documentación contable sobre las liquidaciones en metálico de pagos de representación entre 2017 y 2024 ... , este miércoles comparecen como testigos ante el instructor el exgerente del partido Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización socialista Celia Rodríguez. La persona que, según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, era la encargada de entregar los sobres de dinero al exministro y su exasesor en Transportes, Koldo García, por los gastos personales.

