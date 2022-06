«Las nuevas generaciones valoran más el propósito de los trabajos»

Amaya Casero vivió ese momento que quizá no le sea ajeno a muchas mujeres trabajadores en el que decidió decir que no a una promoción laboral porque hacía pocos meses que acababa de tener a su hijo. Su superior no lo aceptó y adaptó algunas exigencias de su puesto para que pudiera ejercerlo y seguir adelante con su carrera.

Hoy, vicepresidenta ejecutiva de Recursos Humanos del Banco Santander para Europa, recuerda aquel momento como crucial al hablar de lo importante que es la sensibilización de los responsables de una empresa sobre, más que la igualdad, la inclusión. "Es muy importante implicar a los líderes y formarlos en diversidad e inclusión", advirtió.

Así lo expuso durante su participación en el congreso sobre liderazgo femenino de Vocento Santander WomenNOW, con una charla compartida con el periodista de Colpisa, José María Camarero, en la que analizó las características que deben tener los líderes del futuro en las empresas.

Líderes empáticos para el futuro

Además de la citada cualidad, es decir, ser sensible y estar formado en la importancia de incluir a todos los perfiles en la organización, Casero destacó "la humanidad" como el principal atributo que deben tener los responsables de la empresa. "No tanto que sepan de todo", advirtió, sino que sean capaces de "ayudar a que todas las cosas ocurran, activar la escucha y recordar que todos somos personas".

En esta realidad, lo ideal es que los equipos sean diversos. Entre todos los perfiles que se pueden encontrar en una empresa, la responsable del Banco Santander destacó la aportación de las nuevas generaciones, de las que invitó a aprender.

Tienen, observó Casero, la transversalidad en el ADN. "Estamos logrando romper los hilos entre las áreas gracias a la gente joven", puso como ejemplo, al tiempo que recordó que para retener el talento hay que tener en cuenta las prioridades de las nuevas generaciones. "Valoran mucho más, por ejemplo, que su trabajo tenga un propósito" con impacto social, diagnosticó.