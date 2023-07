Un jefe policial presidirá un tribunal de oposición en Madrid sin cumplir los principales requisitos

El comisario Pedro Agudo, hombre de confianza de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional y que en la actualidad dirige la brigada de Transformación Digital, ha sido elegido por la Comunidad de Madrid para presidir un tribunal de oposición sin cumplir la mayoría de los requisitos exigidos. Pese a la relevancia nacional del puesto de Agudo, el alto cargo policial será el responsable de juzgar el próximo septiembre una prueba selectiva autonómica que nada tiene que ver con su actual desempeño. En concreto, dirigirá el órgano que se encargará de estabilizar la situación de interinidad de varias decenas de conductores profesionales que trabajan para la administración madrileña.

El proceso administrativo que ha seleccionado al comisario gallego de 56 años - señalado en sumarios mediáticos como 'Kitchen' o 'el pequeño Nicolás' y que declaró en la comisión de investigación del Congreso sobre la «utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior para favorecer al PP»- ha sido tramitado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Bajo la dirección de la responsable de Función Pública, María José Esteban Raposo, el pasado 10 de abril se resolvió que Pedro Agudo, pese a su cometido en los servicios centrales de la Policía, fuera el presidente del tribunal calificador de conductores interinos tras presentar su candidatura. Lo curioso es que el citado proceso también seleccionó como presidente suplente a un subordinado suyo en la brigada de Transformación Digital: el inspector Víctor Tarazaga. Esta unidad realiza tareas de ciberseguridad, se dedica a la coordinación de las herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, tiene acceso a órdenes judiciales y a otros recursos legales.

Según la resolución de la Comunidad de Madrid de julio de 2022, sobre los requisitos para la «participación voluntaria» en la formación de los tribunales de selección de personal funcionario y laboral, el comisario Agudo no cumple con dos de las condiciones exigidas. A saber, ni presta servicios activo en la administración regional (primera premisa) ni es personal fijo o funcionario de carrera en activo en esta comunidad (segunda condición). Solo pasaría el corte por la puerta de atrás, es decir, como funcionario de otras administraciones públicas, en este caso la central del Ministerio del Interior, si bien en este tercer requisito «tendrá siempre preferencia» la persona adscrita a la administración madrileña, según detalla la normativa.

«Sorpresa y estupor» entre los opositores

El conocimiento de que el comisario Agudo -quien fuera durante el Gobierno de Rajoy número dos del director general de la Policía, Ignacio Cosidó- estará al frente de este tribunal que decidirá el futuro de 166 conductores ha causado «sorpresa y estupor» entre algunos de los opositores. Uno de ellos, que ha prestado servicio en los juzgados de Madrid, comenta que Agudo ya estuvo en 2017 destinado en la comisaría adscrita al órgano judicial. Cuenta que en este periplo «repobló» el departamento de funcionarios cercanos e «hizo mucho despacho» con jueces y magistrados para malestar del decanato, ya que se paseaba con bastante libertad por los juzgados de Plaza Castilla.

Esta mención del informante coincide, por ejemplo, con una anotación sobre Agudo recogida en el 'caso Villarejo'. Su nombre apareció en las agendas intervenidas al comisario jubilado dentro del intento de boicotear y anular el trabajo de los investigadores del 'caso del pequeño Nicolás'. Los mismos agentes de Asuntos Internos que a partir de 2015 empezaron a destapar los negocios de Villarejo y las cloacas policiales en sus informes judiciales.

Tal y como publicó en enero de 2022 este periódico, el 13 de septiembre de 2017 Villarejo escribió un mensaje revelador en su agenda tras hablar con Pedro Agudo, entonces en la comisaría adscrita a los juzgados de Madrid, donde se instruía el 'caso del pequeño Nicolás'. «Sorprendido por mi llamada para darle las gracias por unas gestiones. Me dijo que el tema Nicolás estaba finiquitado», anotó Villarejo.

Otro opositor consultado no entiende qué hace un alto directivo de la Policía como Agudo presidiendo un tribunal regional para colocar a 166 conductores, perdiendo un domingo de su tiempo en un examen y un montón de días en corregir o analizar documentación. Esta circunstancia se suma a las sombras de sospecha que se levantaron en 2012 por la compatibilidad de su posición en el cuerpo con la academia de opositores a policías que dirigía su mujer, llamada Legispol y que hoy se ha fusionado con Geopol. Estas informaciones precipitaron en su día su cese «por motivos personales» como jefe de gabinete de Cosidó, según recuerdan fuentes policiales.

Los audios de 'Kitchen'

Pero la abrupta salida de Agudo como mano derecha de Cosidó no le relegó en el cuerpo. Es más, siendo inspector jefe fue enviado a Roma, donde desempeñó su trabajo como empleado de la embajada española hasta 2017, uno de los puestos de libre designación más jugosos para los mandos policiales. En este destino coincidió con el juez de enlace en ese país, Manuel García Castellón, el mismo que a su vuelta a la Audiencia Nacional asumió el 'caso Villarejo' y con el que hizo buena amistad.

Este vínculo trató de ser aprovechado por el exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, procesado en la trama 'Kitchen' (pieza separada del 'caso Villarejo' relativa al espionaje con recursos públicos al extesorero del PP Luis Bárcenas), para que Agudo intercediese ante García Castellón «para cerrar esa mierda», según los audios del sumario. «La relación con Francisco Martínez fue buena y se interrumpe cuando me voy a Italia, pero jamás se me ocurriría hacer lo que él me pide. Sería un delito», subrayó Agudo en la comisión de investigación del Congreso sobre la trama 'Kitchen'.

Estando en Roma, Agudo fue propuesto para recibir la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo. Una decisión que los sindicatos profesionales achacaron directamente a Cosidó, pese a que la normativa establece como requisitos para la concesión de este distintivo pensionado haber resultado herido en acto de servicio, participar en servicios en los que ha corrido peligro la vida del policía por el uso de armas o, en su caso, a través de una conducta de especial trascendencia.

Con estos antecedentes, ¿qué hace el jefe de ciberseguridad de la Policía presidiendo un tribunal calificador en la Comunidad de Madrid sobre conductores interinos? Esta es la pregunta que se hacen ahora no pocos opositores consultados.