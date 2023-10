Gobierno y PP se enfrentan por la estrategia antiyihadista en plena alerta antiterrorista

El Gobierno y el Partido Popular son incapaces de ponerse de acuerdo no ya en las líneas generales de la política antiterrorista sino, incluso, en materias más concretas y tan sensibles como la estrategia policial antiyihadista. El Ministerio del Interior y los populares han escenificado en las últimas horas sus desavenencias en las tácticas y mensajes frente al extremismo islámico en plena alerta antiterrorista por el cariz que está tomando el conflicto entre Hamas e Israel. Y todo ello en vísperas de la reunión la tarde de hoy entre Fernando Grande-Marlaska y todos los grupos parlamentarios con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quería dejar una imagen de unidad antiyihadista.

El origen del encontronazo entre los populares y el Gobierno por la estrategia antiterrorista que amenaza con emborronar esa foto de bloque sin fisuras frente a los integristas fue la petición del alcalde de Madrid de que Interior eleve la alerta antiterrorista del actual nivel 4 (riesgo alto de atentado) al máximo de la escala, a 5 (riesgo muy alto). José Luis Martínez-Almeida dijo el jueves que incrementar este nivel sería «razonable» ante la situación «que estamos viendo en otras capitales europeas» y las aglomeraciones que se esperan en los próximos meses con la llegada de la Navidad.

Ya el jueves, las palabras del primer edil madrileño sentaron muy mal en la cúpula de las fuerzas de seguridad, que vieron en ellas una interferencia en una materia tan sensible como ésta, al tiempo que recordaron que el protocolo de los niveles está estrictamente tasado y el nivel 5 solo se puede activar cuando hay indicios serios de que está preparando de manera inminente un atentado concreto, unas circunstancias que no se dan.

Este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una intervención televisiva, aunque quiso mandar «un mensaje de tranquilidad» a la ciudadanía, acabó recomendando a los españoles que « estén en alerta» y «que tengan ciertas precauciones». «Vemos a nuestros socios, a nuestros vecinos franceses y alemanes, en situación de tensión y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad», insistió el presidente del PP.

La nueva andanada de Feijóo volvió a levantar ampollas entre los responsables del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que pidieron a los políticos del PP que estén «a la altura» en esta situación delicada, que «no contribuyan a generar falsos alarmismo» y «que dejen a los grandes profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado marcar la pauta de los mensajes que se tienen que lanzar a los ciudadanos». Las palabras de Feijóo y Almeida -recordaron fuentes de la seguridad del Estado- coinciden además con la oleada de bulos y falsas alarmas antiterroristas desatada en las redes durante las últimas fechas.

Feijóo también se quejó públicamente de la «falta de información» por parte del Gobierno al principal partido de la oposición. «No me ha dado ninguna información en materia antiterrorista ni sobre la guerra , lo único que me ha explicado el día que me llamó para su investidura son las generalidades de la ley. Lo que me podía informar leyendo cualquier periódico. Y desde ese momento hasta hoy no he tenido ninguna información», lamentó el líder de la oposición, que garantizó que estará muy atento al encuentro en la sede de Interior entre Marlaska y los grupos con representación parlamentaria.

Mesa de valoración

En la cita, que tendrá lugar a las 16:00 horas, Grande-Marlaska trasladará a los representantes políticos los resultados de la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista celebrada el pasado martes y de las conclusiones de la cumbre de los ministros del Interior de los 27 estados miembros de la UE de este jueves en Luxemburgo y en la que el fuerte incremento de la amenaza yihadista fue el único orden del día.

En la reunión de la Mesa de Valoración de las Amenaza Terrorista fue en la que el Ministerio del Interior acordó la puesta en marcha de varias «medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4», pero sin llegar a elevar la alerta antiterrorista a 5, máximo nivel de la escala, ya que no hay indicios sólidos de que se esté preparando un ataque inminente en territorio nacional, único supuesto en el que puede llegarse a este escalón, que llega incluso a la movilización del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.

Las instrucciones repartidas por Interior para reforzar ese nivel 4 pasan, sobre todo, por redoblar la protección de las embajadas, consulados y centros asociados de diez países: Israel, Turquía, Palestina, Líbano, Jordania, Francia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y el Reino Unido.

Más allá de los intereses extranjeros, el Ministerio del Interior ha ordenado también la protección «antiterrorista» en todo tipo de «eventos y festividades relevantes para las comunidades religiosas», de cualquier confesión.

Además, la Secretaría de Estado ha instruido a los agentes para que también estén especialmente atentos a «días o eventos señalados por parte de las organizaciones terroristas para realizar o llevar a cabo cualquier tipo de acción violenta», en clara alusión a los llamamientos de organizaciones como la propia Hamas para llevar a cabo acciones en jornadas como los viernes (día sagrado para los musulmanes).

Interior igualmente ha reclamado a los «miembros de los Cuerpos de Seguridad que extremen las medidas y recomendaciones de autoprotección ante posibles atentados terroristas».