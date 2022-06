El Gobierno evita críticas a Marruecos y sigue sin exigir una investigación sobre la tragedia de Melilla

Ni una crítica. Ni siquiera un pequeño reproche. La prioridad absoluta es salvaguardar las recompuestas relaciones diplomáticas con Rabat. Al menos, esa es la consigna en la parte socialista del Ejecutivo. El Gobierno, 72 horas después de la tragedia de la valla de Melilla en la que murieron al menos 23 personas y después de las multitud de grabaciones sobre los malos ratos a los inmigrantes agonizantes, tampoco se decide a reclamar a Marruecos una investigación sobre lo sucedidos el viernes por la mañana en las proximidades del paso fronterizo de Barrio Chino en Nador.

La portavoz del Ejecutivo dejó claro que las tremendas imágenes no han provocado el más mínimo cambio en la posición de respaldo a Marruecos expresada por Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez, sin llegar a aplaudir la intervención de los agentes alauís como hizo el presidente, soslayó cualquier reproche. «Estas imágenes nos duelen y nos conmueven a todos. Habríamos dejado de ser humanos si no nos emocionáramos al verlas”, se limitó a señalar Rodríguez. «El Gobierno lamenta estas pérdidas profundamente y queremos transmitir el pesar de todas las víctimas: migrantes, fuerzas de seguridad y vecinos de Melilla«, insistió la portavoz. Y hasta ahí, porque hizo todo lo posible por no ofender al vecino del sur. Como hizo Sánchez, se limitó a culpar de lo ocurrido a las «mafias internacionales». «Se está agrediendo la frontera de España, que es también la frontera de Europa», apostilló

Las muertes de Melilla coparon buena parte de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y en esa sala se evidenció que la tragedia de los inmigrantes en la vaguada del Barrio Chino de Nador también ha abierto un cisma entre el PSOE y Unidas Podemos, donde las alabanzas de Pedro Sánchez - tanto el viernes como el sábado, cuando ya se conocía la gravedad de los hechos y los maltratos a los ‘sin papeles’ agonizantes- a la actuación de la Gendarmería han provocado sarpullidos.

Un nuevo conflicto intestino en el seno de la coalición que llevó incluso a la portavoz del Ejecutivo a impedir a Irene Montero, presente en la sala de prensa, responder a las preguntas sobre lo ocurrido en la valla de Melilla, que les dirigieron personalmente. «Si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla», se apresuró a cortar Isabel Rodríguez, que logró silenciar a la ministra de Podemos.

Y mientras, la tragedia del viernes provocó algo inaudito: unió a Podemos y al PP en las exigencias de una investigación sobre lo ocurrido. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, exigió a comparecencia con urgencia en el Congreso del jefe del Ejecutivo. Según González Pons, Pedro Sánchez debe explicar si la dura actuación de las fuerzas de seguridad del país vecino es fruto de la nueva «política de colaboración con Marruecos en política de seguridad».