La Fiscalía se opone a que el juez amplíe la investigación de Neurona Este viernes se vence el plazo para que el juez decida si prorroga o no las pesquisas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha mostrado su oposición a que el juez amplíe seis meses más la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato que Podemos firmó con la consultora Neurona para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.

El Ministerio Público responde así al titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, quien había pedido a las partes del procedimiento que se pronunciaran sobre si consideraban o no oportuno prorrogar nuevamente la investigación.

Para la fiscal, una vez que ha quedado acreditada la prestación del servicio por parte de Neurona a Podemos después de la realización de varias pruebas periciales y testificales, la única diligencia «necesaria» a practicar --que ya ha sido acordada-- es la relativa a la tasación de los servicios realizados. Por tanto, entiende que «no procede» acordar la prórroga.

Mañana viernes se vence el plazo de seis meses que el magistrado firmó el pasado julio, por lo que deberá decidir si fija otra prórroga o no. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, aún en el caso de que el juez decidiera no ampliar la investigación, esta no se cerraría del todo, ya que aún queda pendiente una comisión rogatoria a México.