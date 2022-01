España vive el peor momento de su relación con Rusia a cuenta del espionaje

España no podría, aunque quisiera, ser neutral en la crisis entre Rusia y Ucrania. Según los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las continuas maniobras de «desestabilización» promovidas por el Kremlin desde 2014, y que llegaron a su culmen durante el ‘procés’, no solo no han cesado tras la crisis en Cataluña durante 2017, sino que siguen siendo una de las «principales amenazas» para los intereses del país.

Los más recientes informes remitidos a la Presidencia del Gobierno para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 28 diciembre siguen poniendo el foco en Moscú cuando alertan literalmente de la «potencial peligrosidad» de «actores extranjeros» de carácter «estatal» y sus « estrategias de desinformación» que «desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones».

En los documentos de la Seguridad Nacional de finales de 2021 se insiste igualmente en la «importante amenaza» que siguen suponiendo para España «las actividades de inteligencia clásicas» de los «servicios de inteligencia hostiles» pero también el «ciberespionaje», una de las especialidades promovidas por el Gobierno de Vladimir Putin con fuerza en España desde, al menos, 2014.

«Tradicional agresividad»

Fue en mayo de 2015 cuando el Departamento de Seguridad Nacional, de forma intencionada y sin tapujos, hizo públicos por primera vez en documentos no clasificados su resquemor con Rusia. «La tradicional agresividad de algunos de los servicios de inteligencia, cuya actividad en España está constatada, se ha visto incrementada a lo largo de 2014 como consecuencia de la aparición o continuidad de determinadas crisis internacionales y conflictos bélicos con incidencia directa en sus países correspondientes», apuntaba el contraespionaje español en aquellos días en los que, como ahora, Rusia se encontraba en plena escalada bélica con Ucrania.

En otoño de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a hacer públicas de forma veladas las injerencias de servicios extranjeros, en clara referencia a las actividades en España del Sluzhba Vneshney Razvedki, SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, de sus agencias de propaganda camufladas de medios de información y de sus ciberactivistas a sueldo. Rusia Today« (RT), el informativo en inglés financiado exclusivamente por el Gobierno de Putin, y la agencia de información »Sputnik", igualmente dependiente al 100% de la financiación de Moscú, se volcaron en la crisis catalana.

Entre agosto y principios de octubre fueron 42 informaciones sobre el tema. Las cargas policiales del 1-O fueron objeto preferente de tratamiento, pero las noticias directamente falsas inundaron sus informativos posteriormente, forzando titulares basados en supuestos analistas. «Tanques en las calles de Barcelona: España y Cataluña al borde de un desenlace definitivo» (28 de octubre); «¿Por qué la OTAN no bombardea Madrid?» (5 de octubre); «El nuevo mapa de Europa: ¿Quiénes apoyan independencia de Cataluña? (11 de octubre)», «Un país muy autoritario y antidemocrático: arrecian las críticas a España por la crisis catalana» (9 de noviembre); son algunas las informaciones transmitidas en el últimos mes por Rusia Today, empeñada en comparar la situación de Cataluña con la de Kosovo o Crimea.

Agente en Cataluña

Dos años después de la crisis catalana, en noviembre de 2019, las relaciones volvieron a tensarse después de que se conociese que la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional investigaba la presencia en Cataluña de miembros de la dirección de Inteligencia Principal (GU o GRU), los servicios de espionaje militar rusos durante el procés. Las sospechas de los agentes españoles se centraron en la presencia en Cataluña de agentes de uno de los grupos de élite del espionaje del Kremlin, la denominada Unidad 29155, cuyo nombre ya aparece vinculado a presuntas maniobras de desestabilización en diversos países de la Unión Europea. Uno de estos agentes de esta unidad de élite rusa que habría trabajado en España durante el 'procés' es Denís Serguéyev, alias Sergey Vyacheslavovich Fedotov, quien estuvo seis días en Cataluña entre el 5 y el 11 de noviembre de 2016 y luego diez días entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2017, en las jornadas álgidas de la intentona separatista.

En octubre de 2020, la Guardia Civil concluyó que algunos de los empresarios y expolíticos arrestados en la operación contra los CDR estaban detrás de un supuesto plan según el cual Rusia llegó a prometer 10.000 militares a Carles Puigdemont y pagar toda la deuda de la comunidad catalana si declaraba la independencia en 2017 a fin de crear una suerte de una nueva Suiza.

En 2017, el año del «procés», los servicios de contrainteligencia contabilizaron 107 «operaciones híbridas» (físicas o ciberataques) de espías de estados no aliados. O, lo que es lo mismo, en su casi totalidad de las diferentes agencias rusas. En 2018, superado el «procés», las operaciones fueron 100, un número superior a las 95 de 2016 o las 96 operaciones de espionaje detectadas por el CNI en 2015.

«Adversarios»

Y la situación no ha mejorado. El CNI en los últimos meses viene alertando sin reservas de que persisten las «campañas de desinformación» y «manipulación» de la «opinión pública» por parte de países hostiles en clara referencia a Rusia. Uno de los últimos informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), el corazón tecnológico de los servicios secretos, ha revelado que «los responsables de estos ataques suelen ser gobiernos y grupos subnacionales que tienen como objetivo erosionar y debilitar la cohesión interna de un Estado o un de grupo de estados considerados como adversarios y, de esta manera, redefinir su posición geoestratégica».

El espionaje español ha decidido definitivamente no ocultar sus sospechas. «Algunos países ya reconocen abiertamente que están llevando a cabo y acometiendo este tipo de acciones de manera sistemática». Y es precisamente Rusia el país que más ha desarrollado el concepto de «guerra híbrida» o, en palabras de la doctrina militar rusa, «guerras no declaradas» o «guerras no lineales».