ERC anuncia que votará no a la prórroga del estado de alarma

Esta tarde la ejecutiva nacional del partido ha decidido marcar distancias con el Gobierno y votará no a la prórroga del estado de alarma en el Congreso. «El estado de alarma no es el mecanismo adecuado», según los republicanos. «Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error», ha apuntado la formación independentista en un comunicado. ERC ha asegurado que se abstuvo en las dos votaciones anteriores «por responsabilidad» y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Pero pidió una rectificación a Pedro Sánchez para que la Generalitat pudiera recuperar las competencias. «No lo ha hecho. No ha escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma», ha argumentado Esquerra.

La formación secesionista, que mantiene una dura pugna con JxCat por el liderazgo independentista, considera que Cataluña debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento, porque a su juicio las decisiones y su aplicación son mucho más efectivas desde la «proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social». «Hay que acabar la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma. Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del ministerio de defensa», ha añadido la formación liderada por Oriol Junqueras. «Se han de prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma», ha rematado.

El Gobierno pierde para esta votación a unos de sus principales socios de la legislatura. Está por ver si la decisión tiene más alcance, toda vez que Esquerra fue uno de los aliados de Sánchez para la moción de censura y para la investidura y es uno de los partidos con los que cuenta el Gobierno para intentar aprobar los Presupuestos de 2021. Sus trece diputados son clave para la gobernabilidad.

«Entramos en un cambio de fase, entramos en la fase del desconfinamiento y no podemos permitir que se vuelvan a repetir los errores que se han dado en la primera fase. Esta segunda fase requiere de la asunción de las competencias de gestión propias de la Generalitat», según aducen los republicanos, que el miércoles harán frente común con JxCat y la CUP contra el Gobierno central. «Debemos poder gestionar esta segunda fase desde Cataluña, sin tener que esperar autorizaciones ni rectificaciones, sin duplicidades de trabajo y sin pedir permiso para hacer aquello por lo que la ciudadanía nos ha elegido», mantienen en ERC.