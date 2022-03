El rey emérito anuncia que residirá en Abu Dabi pero pasará temporadas en España

Juan Carlos I ha decido seguir residiendo en Abu Dabi «de forma permanente y estable», aunque regresará a España para pasar temporadas. Eso sí, sin fijar su residencia en el Palacio de la Zarzuela. Así lo ha anunciado este lunes la Casa Real en un comunicado, cinco días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivase las diligencias de investigación que mantenía abiertas desde 2020 sobre la fortuna oculta del rey emérito. «Me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida», reconoce en la carta.

Casa Real ha empleado ahora la misma fórmula que el 3 de agosto de 2020, cuando emitió un comunicado en el que transcribía una carta de don Juan Carlos a su hijo. En ella, don Juan Carlos anunciaba su marcha de España para «contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones». «Hace un año (en junio de 2019) te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», escribió en aquella misiva de agosto de 2020.

Tras días de especulaciones, en el que se situó a Juan Carlos I en Portugal y también en República Dominicana, se supo que su destino final había sido Abu Dabi, donde aún permanece. «Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona», añadía en una carta a la que Felipe VI dio respuesta con agradecimiento por la decisión, al tiempo que remarcó la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia.