El PP deja en el aire su voto para la prórroga de la alarma

El PP tiene «todas las opciones abiertas» para la votación la próxima semana en el Congreso de una nueva prórroga del estado de alarma durante otros quince días, ya que considera que «la prioridad» debe ser salvar vidas pero el único plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede ser mantener un poder «omnímodo». Así lo ha explicado el secretario general de los ‘populares’, Teodoro García Egea, en una entrevista en la Cadena Cope, donde ha calificado de «descorazonador» que el jefe del Ejecutivo dijera este sábado que el Gobierno no cuenta con plan B. «El estado de alarma permanente no puede la forma de gobernar de un presidente del Gobierno; no puede ser el único plan tener un poder omnímodo, suspender el portal de transparencia y acortar los plazos de contratación -ha insistido-. Y por tanto tenemos todas las opciones abiertas para esa votación».

García Egea se ha preguntado además en cuántas cosas estará mintiendo Pedro Sánchez a los ciudadanos. En su comparecencia de este sábado en La Moncloa, el presidente dijo que llama a los partidos de la oposición cada vez que tiene que pedir una prórroga al Congreso, pero el PP aseguró después que, en 43 días, Sánchez solo ha contactado en tres ocasiones con el líder de los ‘populares’, Pablo Casado, la última hace 13 días.

«Si miente en las ruedas de prensa, en qué no habrá mentido»

«Si miente de esa forma en rueda de prensa en qué no habrá mentido hasta ahora», ha insistido el secretario general del PP, que cree que el Gobierno de Sánchez será precisamente recordado por «la mentira» igual que el de José Luis Rodríguez Zapatero lo es por «la crisis» y el de Felipe González «por la corrupción».

En cualquier caso, ha defendido que España «sí tiene un plan B», que «se llama Pablo Casado» y su partido espera «poder aplicarlo cuanto antes». Mientras, ha reiterado que su prioridad es salvar vidas y proteger a la gente y están «analizando» si es posible hacerlo de «otra forma» a la de Sánchez.