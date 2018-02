El Gobierno garantiza que no habrá quitas de deudas autonómicas

El propio coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha dicho, en la rueda de prensa posterior a la reunión, que "no se contempla ninguna quita a ninguna comunidad, que las deudas hay que pagarlas".

"No sería razonable" y habría "muchas dificultades" de explicar a los ciudadanos por qué a unas regiones se les perdona la deuda, ha dicho Feijóo, mientras que Herrera ha asegurado que salen de la reunión más tranquilos tras haber escuchado esta confirmación.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, han explicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado en este encuentro que no habrá quita de deuda a las comunidades.

Facilidades de pago.

Según Feijóo, las comunidades que tienen deuda la tienen que pagar y otra cuestión distinta es que se "busquen mecanismos" para reestructurarla o facilitar el pago en plazos, pero "condonar, perdonar o dejar sin efecto" la deuda considera que va "en contra de cualquier principio moral y económico".

Así, aunque "no va a haber quita" sí que se va a ayudar a que las comunidades puedan pagar la deuda "pero no a cambio de que unas la paguen y otras no", un aspecto sobre el que ha anunciado la presentación de un documento del PP "en breve" para poder llegar a un acuerdo con el PSOE.