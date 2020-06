El Gobierno garantiza que las comunidades más afectadas reciban más fondos

Así se desprende de dichos criterios -la población protegida equivalente, el número de hospitalizaciones, el número de UCI y el número de pruebas PCR- expuestos por la ministra de Hacienda y Presupuestos, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado este fondo.

Montero ha subrayado que este fondo supone un "balón de oxígeno real" para atender a las necesidades de las comunidades autónomas que permitirá además pagar "en tiempo y forma" a los proveedores y acceder a la liquidez extraordinaria que estas administraciones necesitan.

Ha asegurado que para decidir este fondo y su reparto el Gobierno ha escuchado a "todas las comunidades y a gran parte de los grupos políticos".

Y ha señalado que lo que al Ejecutivo le importa son los "servicios públicos de calidad" y eso "queda garantizado con estos recursos" extraordinarios que se facilitan a las comunidades.

María Jesús Montero ha señalado que el Fondo Covid-19 supone la "mayor transferencia que jamás" se ha hecho a las comunidades autónomas y demuestra el compromiso del Ejecutivo de garantizar que todos los ciudadanos son iguales independientemente de donde vivan.

Y ha recordado la característica "imprescindible" de este fondo, el hecho de que no sea reembolsable, por lo que las comunidades no tendrán que devolver el dinero al Estado y esta transferencia no repercutirá ni en su deuda ni en la generación de intereses a pagar.

Como ha recordado Montero, los 16.000 millones del fondo se repartirán en 9.000 millones para el gasto sanitario, 2.000 para el educativo y los 5.000 restantes para paliar la pérdida de ingresos tributarios y en el transporte.