El CGPJ avala a Delgado con doce votos favorables y siete en contra

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló en la tarde de ayer un dictamen que valida que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos legales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y siete en contra. El texto aprobado valida este aspecto formal pero elude un pronunciamiento expreso sobre la «idoneidad» de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo. El órgano de gobierno de los jueces tardó algo más de una hora en estudiar la propuesta formulada su presidente, Carlos Lesmes, que pese a salir adelante evidencia una grave ruptura en el seno de este órgano.

Habrá un voto particular discrepante al que se adherirán los siete vocales que en la cita de ayer tarde votaron en contra, pero también otros votos concurrentes que redactará otro grupo de vocales pertenecientes también al sector conservador que han votado a favor de su propuesta pero que expresarán por escrito los motivos por los que ponen reparos a la idoneidad de Dolores Delgado para poder asumir la gobernanza de la Fiscalía General del Estado.

Fuentes presentes en el debate señalaron que el tono de la deliberación no ha sido demasiado agrio, pero sí ha evidenciado que los vocales del denominado sector conservador mantienen en bloque -aunque han votado a favor y otros en contra-- una postura muy crítica con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apostar por la exministra de Justicia para este cargo. El informe que se emitirá, pese a que tiene un carácter preceptivo no es vinculante. En el Pleno, que duró algo más de una hora, no estuvieron presentes los 20 vocales que integran con Carlos Lesmes este órgano, pues finalmente faltaron Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes ambos al sector conservador. Además, la vocal Pilar Sepúlveda, a propuesta del PSOE, y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, aunque finalmente intervino por videoconferencia.