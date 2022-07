La división en la Fiscalía amenaza con bloquear la imputación de exjefes de ETA

La ausencia ayer del fiscal Vicente González Mota en el interrogatorio que realizó el juez Manuel García Castellón a los tres exjefes de ETA en la causa del asesinato de Miguel Ángel Blanco dibuja un escenario complejo y de división en el Ministerio Público. Mota, que ha sido el fiscal encargado de la causa desde que se reabrió, no acudió a la cita y en su lugar lo hizo el fiscal Pedro Rubira, quien a pesar de que su presencia no estaba prevista no dudó en manifestar cual puede ser la línea argumental que a partir de ahora asuma la Fiscalía.

Fueron dos los asuntos a los que hizo referencia Rubira durante el turno de palabra que solicitó. Por un lado, señaló cómo el derecho de las víctimas a ser resarcidas de los delitos sufridos no es, a su juicio, un derecho «inalienable»; y, en segundo término, cuestionó la «suficiencia» de las conclusiones de los informes periciales presentados por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el papel jugado por cada uno de los terroristas bajo sospecha de haber dado la orden directa de acabar con la vida de Miguel Ángel Blanco.

Un discurso - el que asumió ayer el fiscal que estuvo presenta en la vista - que dista mucho de la línea dura que hasta Mota había mantenido al respecto. Precisamente, y según relata el diario El Mundo, el fiscal que hasta ahora se había encargado del caso habría recibido este martes, dos días antes de las declaraciones de los excabezillas de ETA en la Audiencia Nacional, una directriz del fiscal jefe de la Audiencia Nacional señalándole que los hechos estarían prescritos. Jesús Alonso le remitió un mail a Mota donde le decía que había consultado la cuestión con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado -que dirige el futuro fiscal general, Álvaro García Ortiz- y que este órgano consideraba que en la causa de Miguel Ángel Blanco debe regir la doctrina de la prescripción tradicional.

Además, Rubira no pidió ninguna medida cautelar para 'Mikel Antza' y 'Anboto' ni se adhirió a las que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) solicitó al juez Manuel García Castellón, quien acordó la retirada del pasaporte para Antza y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

Por otra parte, Mari Mar Blanco, la hermana del joven concejal del PP asesinado en Ermua, se ha adherido también a la causa como acusación particular.