La directora del CNI reconoce un espionaje «legal» a una veintena de independentistas

No fue un espionaje «político», hubo en todo momento control judicial y sobre todo, no hubo una intervención «masiva e indiscriminada» de móviles del mundo independentista catalán como apunta el informe de Citizen Lab que hace 20 días hizo detonar el escándalo. Paz Esteban no se ha salido de esas tres líneas. En un encuentro de más de tres horas -muy tenso y lleno de reproches por la falta de concreción de la directora del CNI - la más alta responsable de 'La Casa' ha evitado referirse a Pegasus expresamente y solo ha admitido en la comisión de secretos oficiales que los servicios de inteligencia españoles intervinieron una veintena de los 61 políticos secesionistas catalanes y vascos que aparecen en la lista del conocido como 'Catalangate'.

Según fuentes cercanas a los asistentes este jueves a la reunión a puerta cerrada, sobre las otras 40 escuchas de personajes de la esfera secesionista ha apuntado que podrían ser responsabilidad de algún país extranjero o de «otros servicios del Estado», que no ha precisado, que tendrían una tecnología similar al malware israelí. Sea como fuere, ha negado que esas otras intervenciones de las que no se ha responsabilizado sean obra de «elementos incontrolados» del Estado.

Esteban ha insistido hasta la saciedad en que todas y cada una de las intervenciones del CNI al independentismo (que algunas fuentes precisan que serían 18) tuvieron la autorización «individualizada» por parte del juez del Supremo competente, Pablo Lucas Murillo tras una petición «motivada». Y ha mostrado a los diputados documentación para tratar de demostrar que los servicios secretos actuaron siempre amparados bajo la «legalidad» que le dio el alto tribunal. Eso sí, a pesar de las demandas de más precisión se ha negado a admitir expresamente que ese espionaje se realizara con el sistema Pegasus, alegando que no podía hacerlo por tratarse de cuestiones que afectan a la seguridad nacional.

Incidentes violentos

La máxima responsable de 'La Casa', que ha remarcado que nunca el CNI ha hackeado móviles institucionales, ha justificado el espionaje a ese grupo de independentistas en el marco de las investigaciones sobre incidentes violentos y en particular sobre los graves episodios de violencia que se desataron después de que en octubre de 2019 después de que se conociera el fallo del procés.

En ningún caso –ha remarcado la directora del CNI- el espionaje tuvo relación con las actividades profesionales o de representación política de los independentistas.

Durante el encuentro, la responsable de los servicios secretos también ha confirmado el espionaje a Pedro Sánchez y a Margarita Robles y ha apuntado que la principal hipótesis es que detrás esté un «país extranjero», al tiempo que se ha negado a señalar a Marruecos.

Tsunami Democràtic

La veintena de casos de espionaje a independentistas reconocidos por Esteban en el Congreso –confirmaron a este periódico este jueves fuentes de la seguridad del Estado- están todos relacionados con la investigación que el CNI puso en marcha en 2019 sobre los líderes y destacados activistas de Tsunami Democràtic, la misteriosa plataforma creada en septiembre de ese año en vísperas de conocerse la sentencia del 'procés' y que los servicios de inteligencia sospechaban que estaba detrás de los graves incidentes que se desataron después de que en octubre de ese año se conociera el fallo que condenaba a cárcel a nueve de los doce políticos independentistas que se sentaron en el banquillo.

Siempre de acuerdo con fuentes de la seguridad del Estado, la gravedad de aquellas acciones, la sofisticación de los sistemas tecnológicos usados para las convocatorias y los «indicios sólidos» de que los servicios de inteligencias rusos estaban «realizando injerencias» en esta crisis alentada por Tsunami fueron los que impulsaron al CNI a pedir el aval del Supremo para usar Pegasus para hackear los smartphone de los activistas de ese colectivo e informáticos de la plataforma.

Al margen del Tsunami Democràtic, el otro colectivo independentista que el CNI puso en su punto de mira y que espió en otoño de 2019 fueron los CDR y en particular los autodenominados 'Equipos de Respuesta Táctica', varios de cuyos miembros fueron detenidos en septiembre de ese año y que fueron acusados de terrorismo. Las investigaciones de la Guardia Civil, según recoge el sumario, desvelaron contactos de los arrestados con supuestos miembros de lo que se dio en conocer como el «CNI catalán», que era el objetivo final del espionaje de los servicios secretos españoles, apuntan fuentes conocedoras de aquellos seguimientos.