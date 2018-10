Directo. Pleno en el Parlament de Catalunya tras la amenaza de Joaquim Torra a Pedro Sánchez

En su intervención durante el debate de política general en el Parlament, Iceta ha reprochado a Torra que ayer lanzara un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al amenazarle con dejar caer el Ejecutivo si antes de noviembre no ofrece una «propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente», algo que La Moncloa rechazó después.

«Ayer volvió a cometer el error de decir autodeterminación o nada. Acabar con la separación de poderes en el Estado español o nada. Y dice que dejará caer al presidente Sánchez a ver si Albert Rivera (Cs) o Pablo Casado nos lo arreglan... Bueno, es una posibilidad», ha ironizado Iceta.

Para el presidente del grupo socialista, «cuando Cataluña ha jugado al todo o nada, ha perdido siempre. Si hemos de atender a la historia, y usted es un amante de la historia, cuando hemos jugado así hemos perdido. Le pido que no cometamos de nuevo este error».

Ha insistido, en contraposición, en que «el camino es reunirse, dialogar y acordar». «Todos querríamos mucho más y mucho más deprisa, pero nuestra demanda hoy es certificar que este camino da resultados y vale la pena no abandonarlo. No puede haber ningún tipo de duda sobre el camino correcto, que es la cooperación y la lealtad institucional», ha aseverado.

Iceta ha lamentado que, en su intervención ayer, Torra «perdió la oportunidad de trazar un nuevo rumbo» y le ha recordado que «mantener el rumbo de la anterior legislatura sería un grave error».

«La independencia no llegó y el autogobierno se malmetió. Si alguna cosa quedó clara es la inutilidad de la vía unilateral e ilegal. ¿Qué sentido tendría seguir por ese camino? ¿No sería mejor rectificar?», ha dicho Iceta, instándole a «revisar estrategias».

Ha avisado a Torra de que «cuando hace un discurso que no tiene que ver con la realidad, genera una gran frustración y eso puede generar brotes de intolerancia y violencia. No se pueden convocar movilizaciones y pedir a los CDR que aprieten y después enviar a los Mossos para que les disuelvan y después no dar apoyo a los Mossos y después hacer discursos encendidos para consolar a los ciudadanos».

A su juicio, «hablar de otoño caliente, llamar a encender las calles no es tarea propia de quien tiene encomendada la seguridad de todos los ciudadanos. No es tarea para usted», ha apuntado, exigiéndole que «dé apoyo a los Mossos».

Y le ha pedido que cumpla con su compromiso de convocar a los líderes parlamentarios para «construir un espacio de diálogo para facilitar acuerdos» internos y «amplios» en Cataluña.

No obstante, ha elogiado el resto del plan de gobierno presentado por Torra, que «suena bien» y del que el PSC «comparte muchos de los objetivos», si bien ha reclamado revertir recortes en políticas sociales, más recursos tanto a vivienda social, inspección de trabajo o políticas de igualdad; regular el procedimiento sancionador de la ley de derechos de las personas LGTBI; o aumentar el presupuesto de cultura y «combatir la turismofobia».