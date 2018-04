Dimite un diputado de Podemos por falsificar su currículum

Merlo había asumido esta mañana el "bochorno y vergüenza" que supone que en su currículum en el Parlamento aparezca "por error" un título de ingeniero que no posee, tras la publicación de la noticia por ABC.

A pesar de haber dicho a media mañana que este "error" no es un motivo de dimisión y que prefería aclarar la situación pese al "bochorno" que supone, en unas nuevas declaraciones, el hasta ahora diputado ha justificado su decisión de abandonar los cargos en que debe "ser consecuente" con lo que promulga su partido y ha concluido: "Es lo justo".

Juan Merlo ha anunciado esta decisión en los pasillos de la Cámara gallega después de participar en una comisión parlamentaria.

"Quiero trasladaros hoy a todos los medios la decisión firme que acabo de tomar en base a los principios que promulgamos y defendemos", ha dicho.

"Voy a presentar la dimisión con carácter inmediato como miembro de mi partido y también como representante público", ha remarcado Merlo, quien ha subrayado que, a su juicio, "este es el modo ético de hacer las cosas".

Juan Merlo ha reiterado que además toma esta decisión demostrando que no llegó a la política "nunca para sedimentar en ella ni vivir de ella", sino "para cambiar unas cuestiones" que no considera justas.

Así pues, ha defendido que el caso del error en su titulación "fue simplemente una dejadez" y el resultado de trasladar "un relato inexacto y laxo".

"La mejor defensa que puedo hacer de los principios que me han traído aquí y con los que rijo mi vida en todo momento es ser consecuente precisamente con lo que promulgamos y presentar mi dimisión", ha sentenciado Merlo, quien, por contrapartida, ha señalado que "los demás partidos políticos no tienen el grado y el talante de asumir las cuestiones" de esta manera.

"No he cometido ningún delito, no he pagado a nadie ni a ninguna institución pública a la que mancillar para que me cambiasen notas y me pusiese un máster. No presumí de tener una titulación por una universidad de Harvard como Pablo Casado, aunque su máster fuese de cuatro días", ha agregado, en alusión a las polémicas relativas a la formación de varios altos cargos del PP.

"Igual que critico esas cosas, tengo que ser coherente y tomar este tipo de decisiones", ha razonado el hasta ahora secretario de Organización de Podemos Galicia, que ha insistido en que ha tomado su decisión de motu proprio tras haberse regido siempre "por la rectitud" en su vida pública.