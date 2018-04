Dimite un concejal de Tudela por insultar al Rey

Según ha dicho Magallón en una rueda de prensa, la renuncia responde a una decisión personal meditada desde hace meses, aunque la salida se ha producido tan solo unas horas después de que sus palabras circularan por la red.

«Me cago en el puto Rey de España, en la justicia y en toda esta mierda de sistema. Y ahora si tenéis cojones venís y me metéis más años por este tuit que por los hijos de puta de La Manada». Así se expresó Magallón en un tuit que él mismo ha calificado de «error», durante la comparecencia de esta mañana, en la que ha anunciado su decisión.

A pesar de la secuencia de los hechos, el ya exedil ha desvinculado su dimisión del mensaje y ha asegurado que se trata de una decisión que ha se prolongado desde hace meses ante la «dificultad de compaginar» su puesto con su vida privada. «Ese desgaste personal no me permite abordar con la responsabilidad suficiente y necesaria mi labor como concejal responsable de Festejos y Deportes. Ese y no otro es el motivo que me lleva a tomar esta decisión estrictamente personal», ha aseverado.

Precisamente, el miembro de Izquierda-Ezquerra, atribuye a ese «desgaste personal» la publicación. Magallón borró su comentario poco después de publicarlo con el objetivo de corregir su «impulso» —como el mismo lo ha denominado—, al entender que había «antepuesto la opinión personal» a su figura como representante público. Sin embargo, las capturas de pantalla con sus palabras se siguieron difundiendo por las redes sociales y fueron compartidas por Unión del Pueblo Navarro, partido que ocupa la oposición en el Ayuntamiento de Tudela.

En sus declaraciones, el exconcejal ha resaltado que el comentario en respuesta al fallo judicial del caso de La Manada «expresaba un sentimiento compartido por la amplia representación de los ciudadanos de este país». La resolución de la Audiencia Provincial de Navarra se dio a conocer este jueves y en ella los cinco acusados fueron condenados a nueve años de prisión por abuso continuado y no por violación, tal y como había pedido la Fiscalía