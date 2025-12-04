Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comisaría de Policía Nacional. En detalle, imagen del detenido, el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid Carlos Espeso

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Asuntos Internos completa al menos cinco registros en la capital castellano y leonesa para desarticular un entramado con otros cuatro arrestados, alguno de ellos de origen dominicano

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:59

Agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid se han desplegado este jueves por diferentes puntos de la capital vallisoletana para explotar una operación antidroga ... que se ha saldado con al menos cinco detenidos, entre ellos el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández Rafael.

