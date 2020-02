Coronavirus: 33 casos positivos y cientos de personas en vigilancia activa

Huéspedes hotel de Tenerife

Es el caso de los cerca de 700 clientes de un hotel del sur de Tenerife, sobre los que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha especificado este viernes que se pueden dividir en dos grupos: el de 130 personas que llegó al hotel cuando los casos positivos ya estaban aislados en el hospital, y que saldrán a lo largo del día del establecimiento hotelero. Simón no ha aportado más datos sobre ese grupo de 130 turistas porque serán las autoridades canarias quienes lleven el tema. Y las otras 500 personas que permanecen en el hotel han podido tener un contacto casual o no y, de acuerdo a los protocolos, se les tiene que hacer un seguimiento activo, aunque no tienen que estar confinados. El problema es que son turistas que no tienen residencia en España y, por ello, ha especificado Simón, hay que establecer los mecanismos para que puedan volver a sus países. Se trata de una negociación "complicada" ya que intervienen varios departamentos ministeriales, españoles y del país de origen, empresas privadas y otros mediadores, ha dicho Simón.