Ciudadanos recurre ante el TC la candidatura de Puigdemont a las Europeas

Incumplimiento de la inscripción censal

También reprocha a los jueces de lo contencioso falta de suficiente motivación y haber dejado sin responder varias cuestiones, entre ellas los requisitos establecidos en el artículo 7.2 de la Ley Electoral , que obliga a los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren en las listas del censo electoral que "acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello".

Plazo hasta la medianoche del jueves al viernes

Por su parte el TC tiene de plazo hasta las 00.00 horas del próximo viernes para resolver los recursos que, según señala la ley en lo referido a litigios de contenido electoral, debían haberse presentado antes de las 12 de la noche de este lunes, para que el tribunal de garantías pudiera disponer de tres días para resolverlos. No obstante, en fuentes de este órgano se ha señalado a Europa Press que este plazo se alargó hasta completar las 48 horas fijadas para recurrir en las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Las sentencias de los juzgados de Madrid establecieron que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que Puigdemont y sus exconsejeros no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho. Ordenan por ello al organismo electoral que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont, Comín y Ponsatí.