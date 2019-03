Casado ‘ofrece’ a Rivera ser ministro de Exteriores

Duda del ofrecimiento

Pablo Casado, en referencia a la oferta de Albert Rivera de gobernar juntos tras las elecciones, ha declarado que entiende que haya partidos que no quieran compartir listas con el PP en el Senado y no quieren retirar sus candidaturas en el Congreso, pero que no digan lo contrario cuando ya se han cerrado las candidaturas porque a lo mejor el elector puede pensar que «no están diciendo toda la verdad».

El dirigente popular ha indicado también que hay quienes pueden entender que las palabras de Rivera son «una táctica para ocultar lo que en otras ocasiones se ha hecho, que ha sido pactar con el PSOE cuando han podido, como en el año 2015 cuando dijeron que no iban a pactar con Pedro Sánchez y pactaron e incluso pidieron a Pablo Iglesias que apoyaran a Pedro Sánchez; o en el 2016 cuando dijeron que no iban a pactar con Mariano Rajoy y afortunadamente lo acabaron haciendo, o en Andalucía donde dijeron que no iban a pactar con Susana Díaz y pactaron con Susana Díaz».

En cualquier caso, Pablo Casado ha indicado que agradece que se empiece a tener claro que la dispersión del voto de centro derecha le puede dar la mayoría a Pedro Sánchez. «Pero habría que haberlo dicho antes porque cuando yo le manifesté hace un mes tardaron media hora en lanzar un teletipo en el que decían que no lo aceptaban», explicó.