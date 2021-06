«Canarias tiene una diversidad increíble, es la revolución del origen» BBVA, en colaboración con los hermanos Roca, ha lanzado la segunda edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Josep Roca, jefe de sala y copropietario del Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo con tres estrellas Michelin. / c7 JOSÉ LUIS REINA Domingo, 20 junio 2021, 08:09

Sostenibilidad. Esa es la palabra clave con la que BBVA quiere premiar a aquellas empresas y autónomos del sector de la agricultura, la ganadería y otros productores de alimentos que cuenten con el certificado ecológico otorgado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Para ello han contado, una vez más, con los mejores embajadores posibles, los hermanos Roca. Y el premio es más que significativo: los productos se incluirán en una de las recetas que mensualmente El Celler de Can Roca elabora para el proyecto Gastronomía Sostenible. Además, los hermanos Roca visitarán a cada uno de los ganadores para conocer de primera mano el producto seleccionado para la receta y se incorporarán a un plan de difusión de la mano de BBVA y El Celler de Can Roca. El período de inscripción está abierto del 12 de mayo al 23 de junio.

Josep Roca, el jefe de sala del célebre restaurante y una de las voces más autorizadas a nivel mundial para hablar de todo lo relacionado con producto y sector primario, ha querido compartir con este periódico sus impresiones acerca de un concepto tan de moda como el de sostenibilidad, y también, como buen conocedor de Canarias y sus productos, ha analizado la actualidad del sector en las islas con la sensibilidad y el conocimiento que le caracterizan. «Sotenibilidad es una absoluta necesidad. Es algo que hoy vemos desde la tendencia pero que nosotros desde el Celler de Can Roca llevamos aplicando desde el 2013, vinculada a la recuperación y al reciclaje. Las botellas de vino, por ejemplo, que utilizamos en el restaurante luego se convierten en bandejas, en vasos, en platos, en objetos vinculados al mundo de la decoración a partir de la imaginación», señala orgulloso Roca.

Pero además van un paso más allá, y también convierten el plástico en «sacos, en delantales, en bolsos. Vamos haciendo distintos planteamientos de recuperación que tienen que ver con la eficiencia energética, utilización del agua de la lluvia o del corcho de las botellas». En su relación con la alta cocina y la gastronomía, Roca señala que «aún hay mucho que hacer. Será muy importante a partir de ahora una mirada más abierta, más enriquecida. Tendremos que cambiar algunos cultivos, entender mejor nuestro entorno. Ahora hay una nueva necesidad de comprender este diálogo con la madre tierra, para no solo ganar nosotros, los humanos, sino pensar que la tierra da lo que recibe».

Centrándose en Canarias, Josep Roca se muestra entusiasmado con el porvenir de esta tierra.

«Canarias goza de una diversidad increíble. Se puede observar en todas las islas. En diversidad hay un gran tesoro, más allá de las condiciones geoclimáticas», apunta Roca. «Es la revolución del origen», con todo lo que ello conlleva, dicho por alguien que conoce a la perfección las últimas tendencias a nivel mundial.

«Canarias tiene una pluralidad única en el mundo del queso. Es la comunidad con más consumo per cápita de España. Eso demuestra el gran éxito y la calidad que posee. En el vino pasa lo mismo. Si me preguntas qué zonas son las más interesantes ahora mismo en el mundo del vino probablemente te diría Canarias, porque están pasando cosas fantásticas», apunta Roca. «Cuando tengo la suerte de ver en Chile, en Argentina o en Perú variedades de vinos adaptadas que salieron de Canarias pues me hace pensar que Canarias es el origen». En cuanto al concepto de sostenibilidad, el reputado jefe de sala afirma que las islas «tendrían que ser mucho más exigente con el tratamiento de las plantas, con el cuidado de los cuajos vegetales y de la posibilidad de hacer las leches crudas, que se pueden hacer en Canarias y no es tan fácil hacer en la península». Para Roca, es vital «mantener esa idea de estrategia de calidad, de trazabilidad, de poder ser mucho más competitivos a nivel de lo que representan las energías renovables, los conceptos de culto al suelo y la especialización. Dinamizar lo auténtico. Demostrar que Canarias hace quesos muy auténticos. Creo que una de las ideas más importantes que debe potenciar Canarias es esta innovación de los productos antiguos, que es la cepa desde el aprovechamiento, explotando de una manera muy ordenada la tierra, aprovechando los recursos que hay y dinamizando los cultivos existentes».

Rosario Olaegui, directora de zona de BBVA en la provincia oriental. / c7

«Nuestro deseo es que haya un representante canario premiado»

Rosario Olaegui es la directora de zona de BBVA en Gran Canaria sur, Lanzarote y Fuerteventura. La directiva apunta que «hay más de mil productores ecológicos canarios que podrían optar a estos premios». Para entender mejor el origen de estos galardones, Olaegui menciona la iniciativa de Gastronomía Sostenible, que nace de la unión de los hermanos Roca con el BBVA. «Nace con la misma finalidad, que es la de dar visibilidad a los pequeños productores locales y concienciar de la importancia de una cocina más saludable». En este sentido, «desde BBVA vamos a ofrecer a los productores locales la oportunidad de dar a conocer sus productos y reconocer a las diez mejores iniciativas de producción ecológica en España, que serán aquellas que tengan más compromiso con el medio ambiente, con la apuesta por medidas de ahorro energético y por la alimentación saludable». La directiva de BBVA confiesa que «nuestro deseo es que haya un representante canario entre estos premiados». Las responsabilidad es enorme, pues «los galardonados tendrán la oportunidad de que sus productos sean parte de una de las recetas que los hermanos Roca elaboran cada mes dentro de esa iniciativa de Gastronomía Sostenible, para acercar sus productos directamente de la tierra a los hogares españoles».

Rosario Olaegui apunta que «en BBVA llevamos mucho tiempo tremendamente comprometidos con el sector agro. En crisis anteriores ha quedado patente la relevancia y la importancia de este sector como uno de los pilares básicos y estratégicos de la economía española, y por tanto desde el banco hemos querido estar siempre cerca de los actores que componen el sector».