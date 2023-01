Camps carga contra las «obscenas» conformidades de 11 acusados en 'Gürtel'

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el 'caso Gürtel' ha reanudado este lunes la vista oral sobre la pieza valenciana que afecta al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otras 26 personas tras la suspensión de la pasada semana. La sección presidida por José Antonio Mora ha celebrado las cuestiones previas y ha acordado que los 11 acusados que han conformado con la Fiscalía Anticorrupción, la mayoría integrantes del Grupo Correa, sean los primeros en declarar en la sesión de este martes.

Sobre estos acuerdos provisionales, que tiene que ratificar el tribunal , se ha referido este lunes Camps a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). El exmandatario regional entre 2003 y 2011 ha denunciado los «pactos secretos y obscenos» de la Fiscalía para probar las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama, de los mostradores de la Feria Internacional de Turismo de Fitur de 2009 por unos 360.000 euros.

Recuperando su discurso del pasado lunes, muy crítico con el Ministerio Público y la instrucción de la causa, Camps ha denunciado lo que considera una «persecución feroz» por parte de Anticorrupción y del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por la posición acusatoria de la Abogacía de la Generalitat Valenciana.

El acusado por delitos de prevaricación y fraude (se enfrenta a dos años y medio de prisión), y en la actualidad empleado en el despacho de abogados de su defensa, ha apuntado que el actual tribunal ha dictado sentencias en que establece que está prohibido que las declaraciones autoinculpatorias de un imputado puedan tener «ningún tipo de implicación» con otros coimputados.

«Más garantía que me pueda dar que esta Sala este en contra de los pactos secretos y obscenos de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas... y digo obscenos cuando imputan a otras personas, porque cada cual puede decir lo que quiera», ha subrayado Camps, de 60 años.

En este contexto, ha insistido en que es una «obscenidad» que la Fiscalía «busque personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que pide muchas veces». «Fíjese lo que es decir: le voy a meter 20 años en la cárcel pero no estará ni un solo día si dice que no se quien hizo no se que cosa. En un Estado de derecho, un país moderno y civilizado esto no debería corresponder», ha apostillado.